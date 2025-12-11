भीलवाड़ा यूआईटी ने जर्जर 38 गुमटियों पर चलाया पीला पंजा, अवैध गतिविधियां होती थीं संचालित
भीलवाड़ा यूआईटी ने ये 38 कियोस्क 25 साल पहले 10 साल के लिए आवंटित किए थे.
Published : December 11, 2025 at 6:26 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के शास्त्रीनगर-भोपालपुरा रोड पर करीब दो दशक से नगर विकास न्यास की गुमटियों पर कब्जा कर अवैध मांस व अवैध गतिविधियों संचालित करने वाले 38 कियोस्कों पर बड़ी कार्रवाई की गई. गुरुवार को यूआईटी ने पुलिस की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया.
यूआईटी के सचिव ललित गोयल ने बताया कि भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की 38 गुमटियों को 25 वर्ष पहले रोजगार के लिए 10 वर्ष के लिए आवंटन किया था. 10 वर्ष बाद धीरे-धीरे यह कियोस्क जीर्ण-शीर्ण होने लगे. 15 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद अब इनकी हालत जर्जर है. इसके चलते कियोस्क कभी भी गिर कर सकते हैं और हादसा पेश हो सकता है. ऐसे में यूआईटी के सचिव ललित गोयल ने कियोस्क संचालकों को नोटिस देकर जल्द खाली करने के निर्देश दिए थे. गुरुवार को समय पूरा होने पर इन्हें ध्वस्त किया गया.
ध्वस्त किए गए 38 कियोस्कों में लोगों ने कब्जे कर अवैध मांस व अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. इस अतिक्रमण के खिलाफ यूआईटी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाते हुए गुरुवार को जेसीबी मशीन से इन्हें ध्वस्त किया. इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस व होमगार्ड के जवानों का जाब्ता भी मौजूद रहा. ललित गोयल ने कहा कि शहर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर में नगर विकास न्यास की कियोस्क पर अतिक्रमण हटाने की कारवाई की गई. 25 साल पुराने कियोस्क जर्जर अवस्था में थे. ऐसे में हमने 38 कियोस्क को गिराने की कार्रवाई शुरू की. इन कियोस्क में अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं और उनके बाहर संचालकों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण यातायात सुगम नहीं था