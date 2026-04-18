ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: बच्चों के खेल से शुरू हुआ विवाद बना 'खूनी संघर्ष', कुल्हाड़ी के वार से युवक की मौत

भीलवाड़ा के कनेछन कलां गांव में बच्चों के झगड़े को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया.

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के फूलियाकलां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के कनेछन कलां गांव में शुक्रवार की शाम बच्चों के बीच हुआ एक मामूली सा झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस हिंसक झड़प में कुल्हाड़ी के वार से 35 वर्षीय एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरे पक्ष का व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल है. इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है.

​खेल-खेल में बिगड़ी बात : ​शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने कहा की विवाद की जड़ बच्चों का आपसी खेल था. कनेछन कलां बच्चे शुक्रवार शाम को गलियों में खेल रहे थे. इसी दौरान बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. बच्चों का यह छोटा सा मनमुटाव तब बड़े विवाद में बदल गया जब इसकी खबर उनके परिजनों तक पहुंची. कनेछन कला गांव निवासी प्रेमचंद पुत्र रामलाल तेली और गणेशलाल पुत्र लालचंद तेली के बच्चे रोज की तरह शुक्रवार शाम को गांव में खेल रहे थे. इसी दौरान खेल-खेल में बच्चों के बीच कहासुनी हो गई.

इसे भी पढ़ें: 4 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या, फिर मां ने की जान देने की कोशिश, जानिए पूरा मामला

​कुल्हाड़ी के वार से गई जान : बच्चों के झगड़े से नाराज होकर प्रेमचंद की पत्नी सीधे गणेशलाल के घर उलाहना देने पहुंच गई. वहां दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बात बढ़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया इसी दौरान महिला ने अपने पति प्रेमचंद को भी मौके पर बुला लिया. प्रेमचंद के पहुंचते ही विवाद और भड़क गया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई. झगड़े के दौरान गुस्से में आए प्रेमचंद में गणेश लाल पर लाठी से हमला कर दिया इस दौरान गणेशलाल ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर प्रेमचंद पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. घायल अवस्था में परिजन प्रेमचंद को तुरंत फूलियाकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

इसे भी पढ़ें: खौफनाक: सैपऊ में मामूली विवाद ने लिया बड़ा रूप, नशेड़ी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

​पुलिस की कार्रवाई और जांच : वहीं गंभीर रूप से घायल गणेशलाल को पहले शाहपुरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही फूलियाकलां थाना प्रभारी राजकुमार नायक मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कारवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का है, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठा. मामले में परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

TAGGED:

खूनी संघर्ष
फूलियाकलां हत्या कांड
CHILDREN DISPUTE MURDER
DISPUTE BETWEEN KIDS
MURDER IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.