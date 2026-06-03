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Special : वैश्विक संकट में भी Bhilwara Textile की धाक, दूसरे देशों में डिमांड, 3000 करोड़ से अधिक का हो रहा निवेश

भीलवाड़ा में कॉटन यार्न का 15 से 17 प्रतिशत और डेनिम कपड़े का 10 से 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार वृद्धि हो रही है. भीलवाड़ा के उद्यमियों ने टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक नवाचार के साथ तकनीकी और ऑटोमेटिक को अपनाया है, जिसके बल पर यहां उत्पादित होने वाले सूती धागे की गुणवत्ता इतनी विश्वसनीय है कि इसका मुकाबला विश्व का कोई भी अन्य देश नहीं कर सकता है. यही वजह है कि बांग्लादेश के रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के कॉटन यार्न पर निर्भर है.

युद्ध से उपजे वैश्विक संकट व अमेरिका के कड़े टैरिफ के प्रतिबंधों के बावजूद टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के उद्योगों से कॉटन यार्न और डेनिम वैश्विक बाजार में दौड़ रहा है. मंदी के इस दौर में भी भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इकाइयों ने अच्छा काम किया है. वहीं, भीलवाड़ा में करीब 3000 करोड़ का नया निवेश हो रहा है. जबकि पाली, बालोतरा व जोधपुर टेक्सटाइल की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

बांग्लादेश में यार्न और धागा एक्सपोर्ट होने के कारण भीलवाड़ा में धरातल पर लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, जिसके कारण आगामी दिनों में नए रोजगार सृजन होंगे. वहीं, भारत सरकार ने विदेशों से कॉटन के आयात करने पर लगने वाली 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है. जिसके कारण वस्त्र उद्यमियों को अब सस्ते में कॉटन मिलेगा.

भीलवाड़ा: मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है. ऐसी स्थिति में भी वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा में वस्त्र उद्यमियों ने एक्सपोर्ट की नई राह तलाश ली है. जिसके चलते बांग्लादेश की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ने से भीलवाड़ा वस्त्र इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है.

बांग्लादेश के अलावा मिस्र, चीन, पुर्तगाल, श्रीलंका, मोरक्को सहित कई देशों में यहां के धागे की भारी मांग है. वहीं, भीलवाड़ा का डेनिम मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, चिल्ली, अर्जेंटीना व ब्राजील के बाजारों में बिक रहा है. वहीं, पूर्व में विदेश से कॉटन आयात करने पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी थी. ऐसे में हाल ही में 1 जून से भारत सरकार ने विदेशों से कॉटन आयात करने पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे टेक्सटाइल सिटी में यार्न की रेट कम होगी और वस्त्र उद्योगों को संबल मिलेगा.

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भारत में 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास का उत्पादन नहीं होता है. ऐसे में प्रतिवर्ष भारत सरकार विदेश से कॉटन आयात करने की छूट देती है. इस बार भी दिया गया है. अक्टूबर में भारत के किसान खरीफ की फसल के रूप में कपास की फसल की बुवाई करेंगे और उत्पादन शुरू हो जाएगा.

भीलवाड़ा यार्न की बढ़ी मांग (ETV Bharat Bhilwara)

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव आर. के. जैन ने कहा कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी का नाम पूरे विश्व में विख्यात है. विश्व के कुछ देशों में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते पूरे भारत में महंगाई का प्रभाव पड़ा है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रेट बढ़ने के कारण कपड़े व यार्न की रेट बढ़ी है. भीलवाड़ा जिले में 500 से ज्यादा वीविंग, 18 स्पिनिंग, पांच डेनिम व 21 प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं. इन इंडस्ट्री में 120 करोड़ मीटर प्रति वर्ष कपड़े का उत्पादन होता है और डेढ़ लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है.

टैरिफ के प्रतिबंधों के बावजूद भीलवाड़ा यार्न की कई देशों में मांग (ETV Bharat Bhilwara)

युद्ध जैसी स्थिति में प्रोडक्शन पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है. शुरू में डर था, लेकिन सरकार के प्रयास से इंडस्ट्री में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा. बांग्लादेश में पहले एक्सपोर्ट नहीं था, अब उधर बढ़ गया है. युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश की तरफ एक्सपोर्ट होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला. काफी मात्रा में कपड़ा यार्न एक्सपोर्ट हो रहा है.

वैश्विक संकट में भी भीलवाड़ा टेक्सटाइल की धाक (ETV Bharat Bhilwara)

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बांग्लादेश में भीलवाड़ा से ही एक्सपोर्ट होता है, लेकिन राजस्थान के बालोतरा, पाली सांगानेर से एक्सपोर्ट नहीं होता है. भीलवाड़ा टेक्सटाइल नगरी के नाम से विख्यात है. धरातल पर जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने डेनिम व स्पिनिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसके कारण आगामी दिनों में और रोजगार भी सजृन होंगे. वर्तमान में भी भीलवाड़ा कि प्रत्येक इंडस्ट्री में मजदूर की रिक्वायरमेंट है.