भीलवाड़ा से 3000 करोड़ के उद्योग हो चुके हैं पलायन, जानिए क्यों राजस्थान छोड़ने पर मजबूर हुए उद्यमी

भीलवाड़ा के वस्त्र उद्यमियों के लिए राजस्थान में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है. पढ़िए क्यों पलायन करने पर मजबूर हुए उद्योगपति...

भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग
भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग (ETV Bharat (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 2:18 PM IST

5 Min Read
भीलवाड़ा : देशभर में टेक्सटाइल नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को अब महंगी बिजली के कारण मजबूरी में अन्य प्रदेशों में उद्योग लगाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है. भीलवाड़ा जिले से अब तक 3000 करोड़ रुपए लागत के उद्योगों का पलायन मध्य प्रदेश के नीमच में हो चुका है. टेक्सटाइल नगरी में 450 वीविंग, 21 प्रोसेस हाउस, 18 स्पिनिंग व पांच डेनिम इंडस्ट्री स्थापित है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 65000 श्रमिक काम करते हैं. इन इंडस्ट्री में वर्ष भर में 120 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है. वहीं, राजस्थान में कुल 30 स्पिनिंग की इंडस्ट्री स्थापित हैं, जिनमें से लगभग 40% कपड़े का उत्पादन सिर्फ भीलवाड़ा में होता है.

कपड़ा बनाने में ज्यादा खर्च : देश भर में कुल कपड़े की खपत का 30% कपड़ा भीलवाड़ा वस्त्र इंडस्ट्री में तैयार होता है. वर्तमान में रॉ मटेरियल, कैपिटल अनुदान, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा, मजदूर की कमी, पानी की अन उपलब्धता के साथ ही देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विद्युत की मंहगी दरें होने से राजस्थान से वस्त्र इंडस्ट्री मजबूरी में मध्य प्रदेश में पलायन कर रही है. वस्त्र उद्यमियों का कहना है कि कपड़ा बनाने में सबसे ज्यादा 45% बिजली का खर्चा आता है. राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बिजली की दरें हैं. अभी हाल ही में RERC (राजस्थान विद्युत नियामक आयोग) की ओर से लगाए गए एक रुपए प्रति यूनिट के रेगुलेटरी सरचार्ज के बाद तो उद्योगों को राज्य के बाहर पलायन पर मजबूर होना पड़ेगा. एक से डेढ़ रुपए तक बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पादन लागत अधिक आएगी.

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आरके जैन (ETV Bharat Bhilwara)

मध्य प्रदेश क्यों पलायन कर रहे : राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक संगठन मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आरके जैन ने कहा कि भीलवाड़ा में काफी मात्रा में वस्त्र इंडस्ट्रीज स्थित है. वर्तमान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है. इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान में उद्योगों पर एक रुपए से डेढ़ रुपए तक बिजली की अतिरिक्त रेट बढ़ा दी गई है. सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इनसे तकलीफ में आ गए, जबकि पड़ोसी राज्य में बिजली सस्ती है, जिसके कारण उद्योगों का पलायन हो रहा है. राजस्थान में वर्तमान हालात में उद्योगों को सर्वाइव करना ही बड़ी चुनौती है. मध्य प्रदेश में अगर नीमच में इंडस्ट्री लगती है और उस उद्योगपति के पास विभिन्न स्पिनिंग, वीविंग व प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है तो भीलवाड़ा की तुलना में 7 से 8 रुपए पर प्रति मीटर कम लागत आएगी. इससे कपड़ा सस्ता बनेगा.

भीलवाड़ा औद्योगिक आंकड़े
भीलवाड़ा औद्योगिक आंकड़े (ETV Bharat GFX)

राजस्थान में सर्वाइव करना मुश्किल : मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने पर 40 से 50% कैपिटल सब्सिडी मिल रही है, जो उद्योग लगाने के 5 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश सरकार भुगतान कर रही है. राजस्थान में 13 से 18% तक कैपिटल सब्सिडी है, जो राजस्थान सरकार 10 वर्ष में दे रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश में सब्सिडी भी ज्यादा है और कम समय में भुगतान होता है और राजस्थान में सब्सिडी भी कम है और भुगतान ज्यादा समय में होता है, जिसके कारण उद्योगपतियों को काफी दिक्कत है. वर्तमान में 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट राजस्थान से मध्य प्रदेश में पलायन कर चुके हैं. वर्तमान में राजस्थान के उद्योगपति सोच रहे हैं कि अब हम राजस्थान के बजाय उद्योगों का विस्तार मध्य प्रदेश में विस्तार करें, क्योंकि वहां पानी की कमी भी नहीं है. वहां बिजली सस्ती, जमीन सस्ती, कैपिटल सब्सिडी के साथ ही एकल खिड़की की व्यवस्था है.

उद्योगपति अगर मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रहा है तो एक बार आवेदन करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का वरिष्ठ अधिकारी उद्योगपति से संपर्क कर धरातल पर उद्योग उतारने में मदद करता है. राजस्थान में उद्योगपति को एक जमीन को कन्वर्जन करवाने के लिए काफी लंबा समय लगता है, जिसके कारण उनको काफी समस्या होती है. अगर राजस्थान सरकार भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेती है तब ही राजस्थान में उद्योग स्टेबल हो पाएंगे. राइजिंग राजस्थान से वस्त्र उद्योग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. जो बेनिफिट सरकार को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाएगा. ज्यादातर प्रोजेक्ट सोलर ऊर्जा के हैं और सोलर ऊर्जा का काम पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है. भीलवाड़ा के उद्योगपति बढ़ी हुई बिजली की दरों के कारण संकट में हैं.

