शिल्पकार राजेंद्र शर्मा की मिट्टी में दिखी 'श्याम' की छवि, 40 दिनों में तैयार की भव्य प्रतिमा
बाबा श्याम की इस मूर्ति में बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक जीवंतता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
Published : February 5, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 10:23 AM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद कस्बे में मूर्तिकार राजेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी विशेष शिल्प कला का परिचय देते हुए 40 दिनों की मेहनत से भगवान खाटू श्याम की एक अत्यंत भव्य और आकर्षक प्रतिमा तैयार की है. शिल्पकार राजेंद्र शर्मा का कहना है कि वो भारत की भावी पीढ़ी को भी शिल्पकला की ओर प्रेरित कर रहे हैं, ताकि यह शिल्पकला जिंदा रह सके.
उन्होंने बताया कि इस विग्रह को केवल मिट्टी के माध्यम से तैयार किया है. इसे बनाने में उन्हें करीब 30 से 40 दिन का समय लगा. शुरुआत में मिट्टी में पानी डालकर अच्छी तरह से गला दिया. छोटे-छोटे औजार से इनमें बारीकी से नक्काशी की गई, जिससे बाबा श्याम की इस मूर्ति में बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक जीवंतता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. ये श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उन्होंने इससे पूर्व भी देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों में भी अपनी कला प्रदर्शित की है. इसमें मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ, सिंगोली श्याम, द्वारकाधीश, श्रीनाथजी, बाणमाता, करणी माता, बंक्यारानी माता और पंचमुखी दरबार जैसे शक्तिपीठों पर भी उन्होंने अपनी शिल्पकला की छाप छोड़ी है.
शिल्पकार की ओर से धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर बनाए जाने वाले सैंड आर्ट (Sand Art) को भी काफी सराहना मिली है. ग्राहकों की मांग पर शिल्पकार ने मॉडर्न आर्ट, प्राकृतिक दृश्य, कॉर्नर स्टैचू और मिनिएचर आर्ट बनाए हैं. उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन जयपुर में राज्य स्तरीय जवाहर कला केंद्र, अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम के साथ ही भीलवाड़ा के उद्योग मेलों में भी किया है. इनकी इसी उत्कृष्ट कलाकृति और समर्पण के लिए उन्हें राज्य स्तर, जिला स्तर व उपखंड मुख्यालय पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है.