शिल्पकार राजेंद्र शर्मा की मिट्टी में दिखी 'श्याम' की छवि, 40 दिनों में तैयार की भव्य प्रतिमा

भीलवाड़ा: जिले के आसींद कस्बे में मूर्तिकार राजेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी विशेष शिल्प कला का परिचय देते हुए 40 दिनों की मेहनत से भगवान खाटू श्याम की एक अत्यंत भव्य और आकर्षक प्रतिमा तैयार की है. शिल्पकार राजेंद्र शर्मा का कहना है कि वो भारत की भावी पीढ़ी को भी शिल्पकला की ओर प्रेरित कर रहे हैं, ताकि यह शिल्पकला जिंदा रह सके.

उन्होंने बताया कि इस विग्रह को केवल मिट्टी के माध्यम से तैयार किया है. इसे बनाने में उन्हें करीब 30 से 40 दिन का समय लगा. शुरुआत में मिट्टी में पानी डालकर अच्छी तरह से गला दिया. छोटे-छोटे औजार से इनमें बारीकी से नक्काशी की गई, जिससे बाबा श्याम की इस मूर्ति में बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक जीवंतता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. ये श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उन्होंने इससे पूर्व भी देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों में भी अपनी कला प्रदर्शित की है. इसमें मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ, सिंगोली श्याम, द्वारकाधीश, श्रीनाथजी, बाणमाता, करणी माता, बंक्यारानी माता और पंचमुखी दरबार जैसे शक्तिपीठों पर भी उन्होंने अपनी शिल्पकला की छाप छोड़ी है.