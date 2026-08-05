भीलवाड़ा में RUIDP पंचम चरण : जनप्रतिनिधियों से संवाद, सीवरेज लाइन में छोड़ी गई कमियों को ठीक करने के लिए कमेटी गठित होगी
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर की सड़कों पर सीवरेज लाइन डालने के दौरान खोदे गए गड्ढे अभी भी मौजूद हैं.
Published : August 5, 2026 at 2:48 PM IST
भीलवाड़ा: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आरयूआईडीपी फेज-V परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बुधवार को नगर निगम के सभागार में सीवरेज विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर शहर में सीवरेज लाइन के प्रस्तावों पर चर्चा की.
इस दौरान जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर सीवरेज लाइन डालने के दौरान खोदे गए गड्ढे अभी भी मौजूद हैं, जिसके कारण शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं. विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से सीवरेज कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर सही काम नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि खराब कार्यों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उसे सही करवाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को 9700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भीलवाड़ा को भी काफी धनराशि मिली है. जब सांसद और विधायक दोनों विकास कार्यों का दावा करने पर सवाल किया गया, तो विधायक ने कहा– 'सांसद साहब और हम एक साथ हैं, हम साथ-साथ काम कर रहे हैं.'
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पूर्व महापौर राकेश पाठक ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि उनके विकास कार्यों के कारण ही भाजपा का बोर्ड नगर निगम में बनेगा. आरयूआईडीपी जोन के अति मुख्य अभियंता संजय माथुर ने बताया कि राज्य सरकार ने 84 शहरों में आरयूआईडीपी पंचम चरण का काम प्रारंभ किया है. केंद्र सरकार ने 9500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, इसमें भीलवाड़ा शहर को 147 करोड़ (सीवरेज थर्ड फेज) और गुलाबपुरा कस्बे को 27 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं.
राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी 84 शहरों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.