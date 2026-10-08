Bhilwara Accident : रोज पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था, इस हादसे ने दोनों की ले ली जान...
बिजोलिया के निकट सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत. मृतका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थी. जानिए पूरा मामला...
Published : October 8, 2026 at 6:52 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के बिजोलिया क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-27 पर गुरुवार शाम बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार पति-पत्नी को चपेट में ले लिया. इस हादसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पत्नी व पति की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर बिजोलिया थाना प्रभारी स्वागत पड्या मौके पर पहुंचे और बिजोलिया अस्पताल की मोर्चरी में शवों का पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिया.
थाना प्रभारी ने कहा कि हादसे के बाद कार ड्राइवर भी घायल हुआ है, लेकिन एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा नहीं हुआ. थाना प्रभारी स्वागत पड्या ने कहा कि थाना क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 27 पर किशन निवास चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतकों की पहचान बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र निवासी राजेश मीणा (35 वर्ष, पिता सोजी राम मीणा) और उनकी पत्नी राम माला मीणा के रूप में हुई है. मृतक दंपती राजेश और राम माला की शादी इसी साल अप्रैल माह में हुई थी. वर्तमान में दोनों बिजोलिया में ही रह रहे थे. मृतका राम माला गणेशपुरा के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थी, जबकि राजेश प्रतियोगिता परीक्षाओं (जॉब) की तैयारी कर रहा था.
राजेश रोज अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था. आज भी वह पत्नी को स्कूल से लेकर लौट रहा था, इसी दौरान किशन निवास के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें चपेट में ले लिया.