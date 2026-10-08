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Bhilwara Accident : रोज पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था, इस हादसे ने दोनों की ले ली जान...

बिजोलिया अस्पताल में मौजूद लोग... ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के बिजोलिया क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-27 पर गुरुवार शाम बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार पति-पत्नी को चपेट में ले लिया. इस हादसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पत्नी व पति की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर बिजोलिया थाना प्रभारी स्वागत पड्या मौके पर पहुंचे और बिजोलिया अस्पताल की मोर्चरी में शवों का पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिया.

थाना प्रभारी ने कहा कि हादसे के बाद कार ड्राइवर भी घायल हुआ है, लेकिन एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा नहीं हुआ. थाना प्रभारी स्वागत पड्या ने कहा कि थाना क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 27 पर किशन निवास चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.