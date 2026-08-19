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UGC Rollback : यूजीसी के नए नियम का विरोध: सवर्ण समाज संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से जारी यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन अधिनियम 2026 को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि UGC द्वारा हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किए गए नए नियमों से सामान्य व अन्य वर्गों के छात्रों में भारी असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो रहा है.

सवर्ण समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़ ने बताया कि इन नियमों में शामिल कुछ प्रावधान एकतरफा प्रतीत होते हैं. नियमों की भाषा और रूपरेखा इतनी स्पष्ट नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. इससे जातीय संघर्ष और वैमनस्य का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का अभाव भी है. इन कारणों से नियमों पर पुनर्विचार करना अत्यंत आवश्यक है. देश भर में युवाओं और सवर्ण समाज में इन नियमों को लेकर तीखा आक्रोश है.