UGC Rollback : यूजीसी के नए नियम का विरोध: सवर्ण समाज संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
यूजीसी के इस नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज का 21 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा.
Published : August 19, 2026 at 5:13 PM IST
भीलवाड़ा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से जारी यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन अधिनियम 2026 को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि UGC द्वारा हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किए गए नए नियमों से सामान्य व अन्य वर्गों के छात्रों में भारी असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो रहा है.
सवर्ण समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़ ने बताया कि इन नियमों में शामिल कुछ प्रावधान एकतरफा प्रतीत होते हैं. नियमों की भाषा और रूपरेखा इतनी स्पष्ट नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. इससे जातीय संघर्ष और वैमनस्य का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का अभाव भी है. इन कारणों से नियमों पर पुनर्विचार करना अत्यंत आवश्यक है. देश भर में युवाओं और सवर्ण समाज में इन नियमों को लेकर तीखा आक्रोश है.
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दिल्ली में 21 अगस्त से धरने की चेतावनी: राठौड़ ने बताया कि UGC द्वारा जारी नए नियम वापस लेने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. UGC रोल बैक को लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. यह काला कानून है, जिससे आने वाली पीढ़ी पर फर्क पड़ेगा. उन्होंने बताया कि 21 अगस्त से दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है. इसमें भीलवाड़ा से भी बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि वे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ने दिल्ली जाएंगे.