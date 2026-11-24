ETV Bharat / state

भीलवाड़ा के प्रोफेसर का कमाल: 500 में बनाया 'डिजिटल पासवर्ड लॉकर', साइबर ठगी पर लगेगी लगाम

साइबर ठगी रोकने के लिए स्मार्ट गैजेट ( ETV Bharat GFX )

भीलवाड़ा: डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, साइबर अपराधियों ने इसे उतना ही जोखिम भरा भी कर दिया है. आज हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल, यूपीआई और सोशल मीडिया समेत दर्जनों अकाउंट हैं. समस्या यह है कि हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें याद रखना किसी सिरदर्द से कम नहीं. इसी उलझन से बचने के लिए लोग अक्सर अपने एटीएम पिन और पासवर्ड मोबाइल के नोटपैड या ईमेल पर सेव कर लेते हैं, जहां से हैकर्स आसानी से सेंध लगाकर लोगों की जीवनभर की जमापूंजी उड़ा लेते हैं.