भीलवाड़ा के प्रोफेसर का कमाल: 500 में बनाया 'डिजिटल पासवर्ड लॉकर', साइबर ठगी पर लगेगी लगाम
असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश जैन ने साइबर ठगी रोकने के लिए डिजिटल पासवर्ड लॉकर बनाया है. पढ़िए सोमदत्त त्रिपाठी की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 1:35 PM IST
भीलवाड़ा: डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, साइबर अपराधियों ने इसे उतना ही जोखिम भरा भी कर दिया है. आज हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल, यूपीआई और सोशल मीडिया समेत दर्जनों अकाउंट हैं. समस्या यह है कि हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें याद रखना किसी सिरदर्द से कम नहीं. इसी उलझन से बचने के लिए लोग अक्सर अपने एटीएम पिन और पासवर्ड मोबाइल के नोटपैड या ईमेल पर सेव कर लेते हैं, जहां से हैकर्स आसानी से सेंध लगाकर लोगों की जीवनभर की जमापूंजी उड़ा लेते हैं.
500 की लागत से बनाया गैजेट: आम लोगों की इसी रोजमर्रा की और गंभीर समस्या का समाधान भीलवाड़ा के एक युवा शिक्षक ने निकाल लिया है. भीलवाड़ा के सुभाषनगर निवासी और उदयपुर के एक निजी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत राकेश जैन ने महज 500 रुपये की लागत से एक ऐसा 'स्मार्ट ब्लूटूथ पॉकेट पासवर्ड लॉकर' तैयार किया है, जो बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के 2,000 से अधिक पासवर्ड और एटीएम पिन को सालों-साल पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है.
इसे भी पढ़ें- लेक्चरर्स का अविष्कार, चिकित्सा और सुरक्षा में मददगार साबित होगा फ्यूजन फ्रेमवर्क सिस्टम, जर्मनी ने दिया पेटेंट
दादा ने भी ईजाद किया फॉर्मूला: अपने इस स्वदेशी नवाचार को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रोफेसर जैन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के जरिए भारत सरकार से रिसर्च फंडिंग के लिए आवेदन किया है. दिलचस्प बात यह है कि आविष्कार का यह जुनून उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला है. राकेश के 89 वर्षीय दादाजी ने भी उम्र के इस पड़ाव पर गणित का एक ऐसा अनोखा फॉर्मूला ईजाद किया था, जिसकी मदद से 0 से 5 साल तक का मासूम बच्चा भी बिना कैलकुलेटर के किसी भी बड़ी संख्या का पहाड़ा चुटकियों में बना सकता है. राकेश ने अपने दादाजी के इस फॉर्मूले को देश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए NCERT में भी आवेदन भेजा है.
क्यों खास है यह पॉकेट पासवर्ड लॉकर? उदयपुर के निजी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश जैन बताते हैं कि बाजार में मौजूद ज्यादातर पासवर्ड मैनेजर ऐप्स इंटरनेट और क्लाउड सर्वर पर निर्भर रहते हैं, जहां हमेशा डेटा लीक होने का खतरा मंडराता रहता है. इसके उलट, उनका बनाया यह गैजेट पूरी तरह से 100 फीसदी ऑफलाइन मोड पर काम करता है. उन्होंने बताया कि इसका इंटरनेट या किसी बाहरी सर्वर से कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए दुनिया का कोई भी साइबर ठग इसे हैक नहीं कर सकता.
इसे भी पढ़ें- बिट्स के पीएचडी स्कॉलर ने स्मार्टवॉच से लैस ग्लूकोज मॉनिटर बनाया, ग्लोबल टेक कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी
सरकार से सहयोग की मांग: असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश जैन के अनुसार इस डिवाइस को तैयार करने में राकेश को करीब दो महीने की मेहनत और महज 500 रुपये का खर्च आया है. उनका मानना है कि यदि सरकार से सहयोग मिले और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो, तो इसकी लागत और भी कम हो सकती है, जिससे यह हर आम आदमी की जेब में आसानी से पहुंच सकेगा. डिवाइस की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इसमें चार अंकों का मास्टर पिन भी दिया गया है, जिसे यूजर अपनी सुविधानुसार सेट या बदल सकता है.
दशकों तक सुरक्षित रहेगा डेटा: गैजेट की तकनीकी बारीकियों की जानकारी देते हुए प्रोफेसर जैन ने बताया कि इसे ESP-32 माइक्रोकंट्रोलर' और I2C एलसीडी इंटरफेसिंग' तकनीक की मदद से डिजाइन किया गया है. इसमें खास तौर पर 'नॉन-वोलेटाइल मेमोरी' का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाने या लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद इसमें सेव किए गए सभी पासवर्ड और पिन नंबर दशकों तक पूरी तरह महफूज रहते हैं. उन्होंने बताया कि जहां भी उन्होंने इस डिवाइस का प्रेजेंटेशन दिया है, वहां विशेषज्ञों और आम लोगों ने इसकी जमकर सराहना की है.
इसे भी पढ़ें- ध्रुव का कमाल, मेडिकल क्षेत्र में दो पेटेंट हासिल किए, फेक एंटीबायोटिक की पहचान के लिए बनाई सस्ती स्ट्रिप
प्रोफेसर राकेश के नाम हैं दर्जनों पेटेंट: राकेश जैन के लिए यह कोई पहला आविष्कार नहीं है. कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू करने के साथ ही उन्होंने समाज की समस्याओं को तकनीक के जरिए हल करने की ठान ली थी. अब तक उनके नाम 21 कॉपीराइट, 11 डिजाइन पेटेंट और 3 यूटिलिटी पेटेंट दर्ज हो चुके हैं. इसके अलावा उनके द्वारा बनाए गए 21 गैजेट और 3 लेक्चर वीडियो पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित हो चुके हैं. इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), संक्रमण से बचाने वाली 'कोरोना प्रोटेक्टेड डोरबेल' और बुजुर्गों व मरीजों को समय पर दवा याद दिलाने वाला 'हैंड ग्लव्स मेडिकल रिमाइंडर' जैसे कई उपकरण बना चुके हैं.
दादाजी के सपने को साकार करने की जिद: अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और खासकर अपने दादाजी को देते हुए राकेश कहते हैं, "मैंने जब से शिक्षण के क्षेत्र में कदम रखा, तभी से कुछ नया रचने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मेरे दादाजी ने 89 वर्ष की उम्र में गणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किया, उसने मुझे आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा दी. उन्होंने गणित का इतना सरल सूत्र तैयार किया है कि 5 साल तक का बच्चा भी बिना किसी कैलकुलेटर के कितने भी बड़े अंक का पहाड़ा लिख सकता है." राकेश ने आगे बताया कि उन्होंने दादाजी के इस फॉर्मूले को सिलेबस में शामिल करने के लिए एनसीईआरटी को भेजा था, जिस पर एनसीईआरटी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इसे रिव्यू किया है और उन्हें ईमेल के जरिए जवाब भी भेजा है. राकेश को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही यह फॉर्मूला देश के बच्चों की किताबों का हिस्सा बनेगा और वे अपने दादाजी के वर्षों पुराने सपने को पूरा कर पाएंगे.
इसे भी पढ़ें- 22 साल की उम्र में जैसलमेर के रविन्द्र ने किए चार अनोखे आविष्कार, मिला ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड
इसे भी पढ़ें- फसल की रखवाली के लिए काजरी ने तैयार किया Hi-tech बीजुका, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं ऑपरेट