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भीलवाड़ा में एमडी ड्रग की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 36 किलो पाउडर बरामद, तीन गिरफ्तार

भीलवाड़ा: जिले की पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सोमवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजोलिया थाना इलाके के चंपापुर गांव में चल रही एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा. वन क्षेत्र से सटे सुनसान फार्म हाउस में दबिश देने पर फैक्ट्री का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

36 किलो ड्रग्स बरामद: भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने बताया कि चंपापुर गांव के पास खेत से सटे फार्म हाउस पर एमडी ड्रग बनाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर चारों तरफ घेराबंदी की गई. टीम ने सफेद पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. फैक्ट्री से 36 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 155 लीटर केमिकल, 30 लीटर एचसीएल, 8.50 किलोग्राम कास्टिक सोडा और निर्माण उपकरण जप्त किए गए.