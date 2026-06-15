भीलवाड़ा में एमडी ड्रग की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 36 किलो पाउडर बरामद, तीन गिरफ्तार
भीलवाड़ा पुलिस ने बिजोलिया के चंपापुर गांव में नशे के सौदागरों की एमडी ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा.
Published : June 15, 2026 at 10:33 PM IST
भीलवाड़ा: जिले की पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सोमवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजोलिया थाना इलाके के चंपापुर गांव में चल रही एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा. वन क्षेत्र से सटे सुनसान फार्म हाउस में दबिश देने पर फैक्ट्री का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
36 किलो ड्रग्स बरामद: भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने बताया कि चंपापुर गांव के पास खेत से सटे फार्म हाउस पर एमडी ड्रग बनाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर चारों तरफ घेराबंदी की गई. टीम ने सफेद पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. फैक्ट्री से 36 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 155 लीटर केमिकल, 30 लीटर एचसीएल, 8.50 किलोग्राम कास्टिक सोडा और निर्माण उपकरण जप्त किए गए.
इसे भी पढ़ें- MD DRUGS SEIZE: झालावाड़ में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, सूने मकान से करोड़ों की एमडी ड्रग और संदिग्ध पाउडर जब्त
तीन आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का 51 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र हजारीलाल बछड़ा, नीमच जिले का 43 वर्षीय बहादुर सिंह पुत्र गौरु बंजारा और बिजोलिया थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय बबलू पुत्र श्यामलाल बंजारा शामिल हैं. पुलिस फिलहाल तीनों से पूछताछ कर रही है. बिजोलिया थाना प्रभारी स्वागत पंड्या ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई. फैक्ट्री में रविवार से ड्रग बनाने की तैयारी शुरू हुई थी, जिसे सोमवार शाम पकड़ा गया.