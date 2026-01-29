ETV Bharat / state

जंगल में शव मिलने के मामले का खुलासा, हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

मृतक के भाई ने मृतक के शरीर पर गंभीर चोट से मौत होने का आरोप लगाया.

Published : January 29, 2026 at 4:05 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के फुलियाकला थाना क्षेत्र में 26 जनवरी को शमशान घाट के पास जंगल में शव मिलने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फुलियाकला थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के फुलियाकला थाना क्षेत्र खामोर कल्याणपुर मार्ग पर जंगल में 26 जनवरी को शव पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान राज्यास गांव के राधेश्याम पुत्र रामलाल बावरी के रूप में की.

शव को मोर्चरी में रखवायाः पुलिस ने घटना स्थल पर एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य जुटाने के बाद मृतक के शव को फुलियाकला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं, मृतक के भाई मुरली बावरी की रिपोर्ट पर फुलियाकला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य के सुपरविजन में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया.

मृतक के भाई ने मृतक के शरीर पर गंभीर चोट से मौत होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रामपाल, उसके मामा व उनके परिवार वालों ने मिलकर राधेश्याम के साथ गंभीर मारपीट कर हत्या की है. पुलिस ने जांच करते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर हर एंगल से जांच की गई. इस मामले में रामपाल पिता शंकर लाल बावरी निवासी कल्याणपुरा व नरेश पिता श्रीराम बावरी निवासी भगवानपुरा को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

