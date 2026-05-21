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भीलवाड़ा पुलिस की हाईटेक पहल, एक क्लिक में खुलेगी 3332 अपराधियों की डिजिटल कुंडली

भीलवाड़ा जिले की पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तकनीकी का सहारा ले रही है. हाईटेक पुलिसिंग की दिशा में उठाए गए इस बड़े कदम से महज एक क्लिक में किसी भी अपराधी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. फिंगरप्रिंट और डिजिटल डाटा के जरिए अपराधियों की पहचान आसान हो गई है, जिससे अपराध करके बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है. भीलवाड़ा पुलिस ने बायोमेट्रिक तकनीकी अपनाकर अपराध नियंत्रण में मजबूत पहल की है.

भीलवाड़ा: जिला पुलिस ने नवाचार करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके डाटा संग्रहण के लिए डिजिटल कुंडली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अपराधी के गिरफ्तार होते ही उनका फिंगरप्रिंट डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. यह भीलवाड़ा पुलिस का हाईटेक कदम है, जिससे बदमाशों के लिए पुलिस से बच निकलना अब काफी मुश्किल हो गया है. पुलिस ने अब तक 3332 अपराधियों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया है.

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3332 बदमाशों के फिंगरप्रिंट अपलोड: भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल सिस्टम के जरिए अपराधियों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने अब तक 3332 बदमाशों के फिंगरप्रिंट को सिस्टम में अपलोड कर लिया है और इन सभी की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है. भविष्य में किसी भी अपराध में उनकी संलिप्ता की पहचान तुरंत हो सकेगी. इस तकनीकी से यदि अपराधी देश या विदेश में छिपने की कोशिश भी करता है तो ट्रैकिंग में आसानी होगी और पुलिस को अपराध नियंत्रण में मजबूती मिलेगी.

एसपी ने बताया कि जिन अपराधियों को भीलवाड़ा पुलिस गिरफ्तार करती है, उनका पुलिस द्वारा फिंगरप्रिंट डेटाबेस मैनेज किया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी क्राइम हो तो उसका फिंगरप्रिंट मैच किया जा सके. वर्ष 2025 में 2526 अपराधियों के डाटा एकत्रित किए गए थे. इस साल अब तक 806 अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है. यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी. हमारे पास डिजिटल स्कैनर उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके पुलिस पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाता है. पहले पुलिस हार्ड कॉपी में फिंगरप्रिंट स्टोर करती थी, अब इसे डिजिटल रूप में किया जा रहा है. इससे पूरे भारत में कहीं भी अपराधी होने पर अपराध के बाद मैचिंग में आसानी होगी.

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