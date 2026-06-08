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​भीलवाड़ा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश: हिस्ट्रीशीटर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 18 बाइक बरामद

भीलवाड़ा: शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. सुभाषनगर थाना पुलिस ने सोमवार सुबह बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में से एक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं.

​सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि भीलवाड़ा एसपी सागर राणा के निर्देशन में वाहन चोरों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 5 जून को वर्धमान स्कूल के पास से एक वरिष्ठ नागरिक शंभुदयाल की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया था. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने सुवाणा निवासी 37 वर्षीय गोपाल कीर और 29 वर्षीय भेरूलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी की कई वारदातें कबूल कर लीं.