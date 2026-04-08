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सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर आरोपी ने नाबालिग को प्यार के झांसे में फंसाया, शादी का दबाव बनाया, गिरफ्तार

आरोपी असम राज्य के हैलाकंडी जिले के सदर थाना क्षेत्र का निवासी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 11:05 AM IST

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भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर नाम-पता गलत बताकर नाबालिग को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने आरोपी को बेंगलुरु से पकड़ा है. उसे भीलवाड़ा लाकर पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 23 फरवरी को प्रार्थी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री से आर्यन सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति ने सोशल मिडिया के जरिए मित्रता की. उसे अपने बारे में भाम्रक और गलत जानकारी दी. इसके बाद उसे मानसिक रूप से प्रभावित करके शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा. इस दौरान जानकारी करने पर पता चला कि लड़के का नाम आर्यन नहीं बल्कि मुर्षीदुल मुसलमान है.

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इस पर प्रार्थी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर शाहपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य के सुपरविजन में शाहपुरा थाना प्रभारी सुरेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन कर जांच शुरू की. इसी दौरान पुलिस ने तकनीकी सहायता से असम राज्य के हैलाकंडी जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय आरोपी मुर्षिदुल को बेंगलुरु से दस्तयाब कर भीलवाड़ा लाया गया. पुलिस की ओर से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है.

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LURING MINOR INTO ROMANTIC TRAP
BHILWARA POLICE ARRESTED ACCUSED
नाम गलत बताकर शादी का झांसा
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