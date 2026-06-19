भीलवाड़ा में री-नीट फर्जी पेपर बेचने का मामला, आरोपी ने प्रॉक्सी VPN का किया इस्तेमाल, जांच जारी
भीलवाड़ा पुलिस ने टेलीग्राम पर प्रॉक्सी VPN से ग्रुप बनाकर फर्जी पेपर बेचने वाले 19 वर्षीय आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया.
Published : June 19, 2026 at 3:57 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की मध्यरात्रि को री-नीट परीक्षा का फर्जी व बोगस पेपर बेचने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक टेलीग्राम के माध्यम से प्रॉक्सी VPN से ग्रुप बनाकर ऑनलाइन फर्जी पेपर बेच रहा था. भीलवाड़ा एसपी सागर राणा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने पटेल नगर स्थित एक मकान पर छापा मारकर 19 वर्षीय युवक को डिटेन किया. पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
भीलवाड़ा सदर डीवाईएसपी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने 22 जून तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया. उन्होंने कहा कि 21 जून को देशभर में नीट परीक्षा होने वाली है. निष्पक्ष परीक्षा के लिए एसपी सागर राणा ने सख्त निर्देश दिए थे. नेमीचंद चौधरी ने बताया कि जिला विशेष शाखा को आई-मेक पोर्टल पर गुप्त सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व टेलीग्राम बैन होने के बावजूद प्रॉक्सी VPN का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर बेच रहे हैं.
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फर्जी पेपर युवाओं को भेज रहा था: उन्होंने बताया कि प्रतापनगर थाना प्रभारी व अन्य अधिकारियों की टीम ने पटेल नगर में रहने वाले 19 वर्षीय आकाश चौधरी, जो चुरू जिले के रावतसर मूल निवासी है, उसके मकान पर दबिश दी. छापे के दौरान आकाश सोशल मीडिया से फर्जी पेपर युवाओं को भेज रहा था. गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार दोपहर एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 में पेश किया गया.
4 हजार तक में बेचे पेपर: डीवाईएसपी ने बताया कि आकाश जयपुर में एयरपोर्ट की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहा था. उसने प्रॉक्सी VPN से 54 सदस्यों वाला टेलीग्राम ग्रुप बनाया. इसमें से 4-5 युवाओं ने फर्जी पेपर खरीदा. आरोपी के खाते में 18,000 रुपये जमा हुए. उसने 2,000 से 4,000 रुपये तक में पेपर बेचे. पुलिस अब फर्जी पेपर खरीदने वालों और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है. आरोपी के नाबालिग छोटे भाई की भूमिका भी संदिग्ध है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन शामिल है और कब से यह गतिविधि चल रही थी.
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