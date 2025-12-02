ETV Bharat / state

बीएलओ बन पहुंची पुलिस, नाम बदल फरारी काट रहे इनामी बदमाश को दबोचा

भीलवाड़ा : जिले की कोतवाली पुलिस ने 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश को उत्तरप्रदेश के नवाबगंज से गिरफ्तार किया. पुलिसकर्मी बीएलओ बनकर गए और आरोपी को दबोचा. आरोपी नाम बदलकर फरारी काट रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने से 15 साल और भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाने से 5 साल से धोखाधड़ी मामले में फरार है. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि फरार स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए एएसपी पारस जैन के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. पुलिस टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में 6 साल से फरार 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश नरेश पुत्र गणपत ओझा को उत्तरप्रदेश के बरेली जिले से गिरफ्तार किया. नरेश दुष्कर्म के अलावा धोखाधड़ी प्रकरण में भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाने में 5 साल और चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने में 15 साल से फरार था.