बीएलओ बन पहुंची पुलिस, नाम बदल फरारी काट रहे इनामी बदमाश को दबोचा
दो जिलों की पुलिस को थी तलाश. आरोपी महिला मित्र के साथ यूपी में नाम बदलकर काट रहा था फरारी.
Published : December 2, 2025 at 3:11 PM IST
भीलवाड़ा : जिले की कोतवाली पुलिस ने 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश को उत्तरप्रदेश के नवाबगंज से गिरफ्तार किया. पुलिसकर्मी बीएलओ बनकर गए और आरोपी को दबोचा. आरोपी नाम बदलकर फरारी काट रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने से 15 साल और भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाने से 5 साल से धोखाधड़ी मामले में फरार है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि फरार स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए एएसपी पारस जैन के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. पुलिस टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में 6 साल से फरार 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश नरेश पुत्र गणपत ओझा को उत्तरप्रदेश के बरेली जिले से गिरफ्तार किया. नरेश दुष्कर्म के अलावा धोखाधड़ी प्रकरण में भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाने में 5 साल और चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने में 15 साल से फरार था.
पढ़ें: वाहन चोर गैंग का खुलासा : दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 3 मिनट में हैक कर देते थे कार लॉक
साथ थी महिला मित्र: एसपी सिंह ने कहा कि नरेश अपनी महिला मित्र के साथ नाम बदलकर फरारी काट रहा था.पुलिस एसआईआर अभियान में बीएलओ बनकर उत्तरप्रदेश पहुंची और नरेश ओझा को गिरफ्तार किया. नरेश फरारी काटने के लिए उत्तरप्रदेश के नवाजगंज बरेली में रहने लगा. वहां नरेश ने खुद की पहचान राजेश शर्मा के रूप में बताई. उसके साथ उसकी महिला मित्र भी थी. कोतवाली थाने के हैड कांस्टेबल ओमप्रकाश टीम के साथ बीएलओ बनकर आरोपी तक पहुंची, वहां उस नाम का मिलान करवाया तो सच सामने आ गया. पुलिस ने घेराबंदी कर चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी नरेश ओझा को गिरफ्तार किया.