ETV Bharat / state

सरसों और चने की आड़ में अवैध अफीम की फसल पर कार्रवाई, 2300 पौधे जब्त

अवैध अफीम की फसल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के तस्वारिया खुर्द गांव में रविवार को सरसों व चने की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए 2300 पौधे जब्त किए गए. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए समस्त पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर रखा है. शाहपुरा की एएसपी राजेश आर्य के सुपरविजन में शाहपुरा थानाधिकारी सुरेश चंद के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया. इस दौरान शाहपुरा थाना प्रभारी सुरेश चंद को मुखबीर के जरिए बंजारो खेड़ा ग्राम में गोमा पिता सोजी बंजारा के खेत पर चने व सरसों की फसल के आड़ में अवैध अफीम के पौधे की सूचना मिली. पढ़ें. घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल