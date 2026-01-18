सरसों और चने की आड़ में अवैध अफीम की फसल पर कार्रवाई, 2300 पौधे जब्त
किसान ने सरसों व चने की फसल के बीच में अवैध अफीम के 2300 पौधों की बुवाई कर रखी थी.
Published : January 18, 2026 at 3:57 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के तस्वारिया खुर्द गांव में रविवार को सरसों व चने की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए 2300 पौधे जब्त किए गए. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए समस्त पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर रखा है. शाहपुरा की एएसपी राजेश आर्य के सुपरविजन में शाहपुरा थानाधिकारी सुरेश चंद के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया. इस दौरान शाहपुरा थाना प्रभारी सुरेश चंद को मुखबीर के जरिए बंजारो खेड़ा ग्राम में गोमा पिता सोजी बंजारा के खेत पर चने व सरसों की फसल के आड़ में अवैध अफीम के पौधे की सूचना मिली.
इस पर पुलिस की ओर से गठित टीम बंजारो के खेड़ा गांव में गोमा बंजारा के मकान के सामने खेत पर जाकर तलाशी ली. वहां चने व सरसों की फसल के बीच में ही अफीम के छोटे व बड़े पौधे लगे हुए थे, जिस पर पुलिस टीम ने तुरंत पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड मिलान करवाया. उक्त भूमी पर गोमा पिता सोजी बंजारा निवासी बंजारो का खेड़ा का कब्जा होना बताया.
किसान ने सरसों व चने की फसल के बीच में अवैध अफीम के 2300 पौधों की बुवाई कर रखी थी, जिसको पुलिस ने वीडियो ग्राफी के साथ पौधों को उखाड़ कर जब्त किया. साथ ही एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. किसान बिना लाइसेंस और पट्टे के अफीम की अवैध खेती कर रहा था.