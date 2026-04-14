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पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- बेटियां संकल्प लें, माता-पिता को देंगी कन्यादान का अवसर

शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन. भीलवाड़ा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को लेकर कही बड़ी बात...

Bhilwara Shiv Mahapuran Katha
कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: धर्मनगरी भीलवाड़ा में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. यह कथा संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में आजादनगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित हो रही थी.

पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए कहा कि बेटा माता-पिता की मौत होने पर पिंडदान व तर्पण करता है, लेकिन बेटी की जवाबदेही अधिक है. क्योंकि जब माता-पिता कन्यादान करते हैं, तभी स्वर्ग की राह पर चले जाते हैं. उन्होंने पांडाल में मौजूद हजारों अविवाहित बेटियों को अपने स्थान पर खड़ा कर संकल्प दिलाया कि वह कभी भी रूपरंग, सुंदर काया जैसे चक्कर में नहीं पड़ेंगी और अपने माता-पिता की अनुकूलता से शादी कर उन्हें कन्यादान का सुअवसर प्रदान करेंगी.

गरुड़ पुराण कहती है कि जो बेटियां अपने माता-पिता को कन्यादान का अवसर नहीं देतीं, उनकी आत्मा भटकती है. पंडित मिश्रा ने शिव महिमा बताते हुए कहा कि भगवान को श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो कंकर भी शंकर हो जाता है. विश्वास हो तो जड़ भी परमात्मा बन जाती है. जिस दिन जिंदगी में शिव पर विश्वास कर लिया, उस दिन कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा. विश्वास करना हो तो केवल देवाधिदेव महादेव, अपने पिता और स्वयं पर करें. उन्होंने कथा के सूत्रधार महंत बाबूगिरी महाराज को महामंडलेश्वर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में जजमान तभी बन पाते हैं, जब पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करते हैं.

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मेकअप की उम्र में भक्ति कर ली तो चेकअप की उम्र में सहारा बनेगा : पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जब तक जिंदगी है, भोलेनाथ की कृपा बनी रहनी चाहिए. मेकअप की उम्र में भगवान की भक्ति करते रहे तो चेकअप की उम्र में भगवान स्वयं आपकी देखभाल करेगा. भक्ति और भजन मेकअप की उम्र में ही कर लेने चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आने पर भजन भी नहीं हो पाते हैं. मेकअप की उम्र में एक लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, चेकअप की उम्र में भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हे संभालेंगे. भगवान महादेव से प्रार्थना करे कि कर्ज, क्लेश ओर कलंक आपके जीवन में कभी नहीं आए.

देश में सनातन क्रांति कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा : कथा में चारभुजा मंदिर उज्जैन के महामंडलेश्वर स्वामी शांतिस्वरूपानंद गिरी महाराज ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस देश में सनातन क्रांति कर दी है. श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखा. उनके द्वारा हर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है. उन्होंने मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि जन-जन के हृदय में इसी तरह शिव भक्ति पैदा करते रहें.

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भजन पर झूूम उठे श्रद्धालु : कथा के दौरान मंच से भोलेनाथ का भजन गाया गया तो हजारों महिला श्रद्धालु अपने-अपने स्थानों पर खड़ा होकर झूमती रहीं. पांडाल के अंदर हो या बाहर, हर तरफ भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालु ऐसे भजनों की रसगंगा में डूबे नजर आए. कथा के दौरान मंच से पंडित मिश्रा ने कुछ श्रद्धालुओं के पत्र पढ़े, जिसमें बताया गया था कि उनकी समस्याओं का निदान किस तरह शिव भक्ति से हुआ. ऐसे श्रद्धालुओं को परिवार सहित मंच पर बुलाकर पंडित मिश्रा ने अपने हाथों से पत्र प्रदान किया.

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STATEMENT REGARDING DAUGHTERS
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