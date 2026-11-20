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भीलवाड़ा में कांग्रेस का परचम: 16 में से 12 पंचायत समितियों पर कब्जा, भाजपा 3 पर सिमटी, पूर्व मंत्री की पत्नी 9 वोट से हारीं

पूर्व मंत्री कालू लाल और उनकी पत्नी सरोज देवी ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: पंचायत राज चुनाव में भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों में से कांग्रेस को 12 और भाजपा को 3 पर बहुमत मिला है, जबकि नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति में किसी को बहुमत नहीं मिला है. जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना में कांग्रेस की मजबूत बढ़त ने सियासी गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय भी भीलवाड़ा जिला परिषद पर भाजपा का जिला प्रमुख काबिज था, लेकिन आज केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद ग्रामीण मतदाताओं ने सत्ताधारी दल को करारा झटका दिया है. पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी गुर्जर भी चुनाव हार गईं.