भीलवाड़ा में कांग्रेस का परचम: 16 में से 12 पंचायत समितियों पर कब्जा, भाजपा 3 पर सिमटी, पूर्व मंत्री की पत्नी 9 वोट से हारीं
पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा-चुनाव परिणाम में भाजपा को निराशा हाथ लगी है. भाजपा का जिले में प्रदर्शन कमजोर रहा है.
Published : November 20, 2026 at 8:48 PM IST
भीलवाड़ा: पंचायत राज चुनाव में भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों में से कांग्रेस को 12 और भाजपा को 3 पर बहुमत मिला है, जबकि नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति में किसी को बहुमत नहीं मिला है. जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना में कांग्रेस की मजबूत बढ़त ने सियासी गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय भी भीलवाड़ा जिला परिषद पर भाजपा का जिला प्रमुख काबिज था, लेकिन आज केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद ग्रामीण मतदाताओं ने सत्ताधारी दल को करारा झटका दिया है. पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी गुर्जर भी चुनाव हार गईं.
9 वोट से हार का सामना करना पड़ा: पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी गुर्जर ने रीकाउंटिंग करवाई, लेकिन नतीजा वही रहा. सरोज देवी दो बार भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति से प्रधान व तीन बार जिला परिषद सदस्य रही हैं. इस बार जिला परिषद की 29 नंबर सीट से सरोज देवी गुर्जर को 8925 मत मिले, जबकि भाजपा की सुमन कौसीक को 8934 मत मिले. ऐसे में कालू लाल गुर्जर की पत्नी 9 वोट से पराजित हुईं.
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भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा : पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा कि चुनाव परिणाम में भाजपा को निराशा हाथ लगी है. भाजपा का जिले में प्रदर्शन कमजोर रहा है. मुझे लगता है कि जनता में सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया. विधायकों ने जनता से प्रेम और भाईचारे के साथ समय नहीं दिया. वहीं जनप्रतिनिधियों में कोई कमी रह जाती है तो अफसर को जनता के हित में काम करना चाहिए. अगर जनप्रतिनिधि एक्टिव है तो अफसर से काम करवाते हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं हो तो अफसर कोई अच्छा काम करते हों, यह मैं नहीं मानता हूं. मेरी पत्नी भी जिला परिषद सीट से पराजित हुई. मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा, उस सीट पर लगभग 23000 वोट पड़े, उसमें 9 वोटों का अंतर आया है. यह लोगों में काम नहीं होने से नाराजगी है. जनता की नाराजगी का असर आज प्रदेश चुनाव में देखने को मिला.
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कांग्रेस को 12 पर बहुमत, भाजपा सिमटी सिर्फ 3 पर: 16 पंचायत समितियों में से कांग्रेस को 12 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है. इनमें शाहपुरा, करेड़ा, फुलियाकला, सुवाणा, बनेड़ा, जहाजपुर, रायपुर, माण्डल, मांडलगढ़, बिजोलिया, खजूरी व हुरडा शामिल हैं. जबकि भाजपा को महज तीन पंचायत समिति आसींद, कोटडी व सहाड़ा में स्पष्ट बहुमत मिला है. वहीं, भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र में स्थित शंभूगढ़ नवसृजित पंचायत समिति में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है. 15 पंचायत समिति सदस्यों की शंभूगढ़ पंचायत समिति में भाजपा को 6, कांग्रेस को 7 व 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं.
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