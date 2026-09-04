भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव: विधायक अशोक कोठारी ने 24 प्रत्याशियों से भरवाया स्व-घोषणा पत्र, खरीद-फरोख्त से दूर रहने की दिलाई शपथ
कोठारी ने कहा-सांसद, जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के साथ बैठक हुई, जिसमें उनके 24 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया. उन्हें मान-सम्मान दिया.
Published : September 4, 2026 at 4:05 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा शहर से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने निकाय चुनाव को लेकर 24 प्रत्याशियों को अपने कार्यालय बुलाया और उनसे स्व-घोषणा पत्र भरवाया. घोषणा पत्र में प्रत्याशियों से किसी भी प्रकार के लोभ-लालच से मुक्त रहने और संवैधानिक नियमों का पालन करने की बात लिखी है. घोषणा पत्र में प्रत्याशी के नाम, पते और हस्ताक्षर के साथ 2 गवाहों के नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर लिए गए हैं.
विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका होती है. राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति को अच्छी सोच और सेवा भाव के साथ जनता के बीच जाना चाहिए. जनता राजनेता के पदचिह्नों पर चलती है, इसलिए राजनेता को आदर्श होना चाहिए. भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी को अपने व्यक्तित्व को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए.
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कार्यकर्ताओं से संकल्प पत्र भरवाया: कोठारी ने कहा कि उन्होंने अपने से जुड़े कार्यकर्ताओं से बिना दबाव के संकल्प पत्र भरवाया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए. उनके 24 कार्यकर्ताओं को वार्डों से प्रत्याशी बनाया गया है, उन सभी से यह घोषणा पत्र भरवाया गया है. यह उनका व्यक्तिगत भाव है.
सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने पर जनता प्रेम देगी: संकल्प पत्र भरने के दौरान विधायक ने प्रत्याशियों से कहा-अपने विवेक से संकल्प पत्र भरें. सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने पर जनता प्रेम देगी. घोषणा पत्र में प्रत्याशियों ने लिखा है कि अगर जनता उन्हें पार्षद चुनती है तो वे प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे. पार्षदों की संख्या से महापौर चुने जाने के दौरान वे खरीद-फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे और नैतिकता बनाए रखेंगे. जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए विकास कार्य करेंगे और सुख-दुख में साथ रहेंगे.
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भाजपा और टिकट को लेकर कही बात: कोठारी ने कहा -उनकी विचारधारा भाजपा और सत्य-सनातन की विचारधारा रही है. भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है. साल 2008 में उन्हें विधायक का टिकट दिया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि वे व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे. निकाय चुनाव से पहले सांसद, जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के साथ बैठक हुई, जिसमें उनके 24 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया और उन्हें मान-सम्मान दिया गया.