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भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव: विधायक अशोक कोठारी ने 24 प्रत्याशियों से भरवाया स्व-घोषणा पत्र, खरीद-फरोख्त से दूर रहने की दिलाई शपथ