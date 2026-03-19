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विपक्ष गैस की किल्लत के नाम पर पैनिंग क्रिएट करके अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा : दामोदर अग्रवाल

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि वैश्विक तनाव के माहौल में पूरा गल्फ जल रहा है. इन परिस्थितियों से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता. पेट्रोल, डीजल, गैस व रॉ मटेरियल की सप्लाई मायने रखती है. इन परिस्थितियों में भी भारत के पास 90 दिन तक का पेट्रोल डीजल और क्रूड का स्टॉक था, जो पहले की सरकारों में 40 दिन का हुआ करता था.

भीलवाड़ा: युद्ध के चलते देश में गैस की कीमत को लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है. इसको लेकर भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष पैनिक व अराजकता पैदा करना चाह रहा है. देश में किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है. ईरान से भारत के बेहतर रिश्ते हैं. बुधवार को ही ईरान में मेडिकल की खेप भेजी गई है, क्योंकि मानवीय संवेदना में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

भारत में ताकतवार सरकार : घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो इंडस्ट्रियल की गैस और कमर्शियल गैस में कटौती करेंगे. दूसरे संसाधन से इंडस्ट्री-होटल चला सकते हैं. देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन टीएमसी, सपा व कांग्रेस के नेताओं ने पैनिंग क्रिएट करके अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की. होर्मुज स्ट्रेट जो युद्ध का केंद्र बना हुआ है, जहां ईरान ने घोषणा की थी कि एक भी जहाज को निकलने नहीं देंगे. केंद्र में मोदी की ताकतवर सरकार के कारण ही भारत के 22 जहाज, जो वहां फंसे हुए थे, उनमें से 2 जहाज इंडिया में आ चुके हैं.

युद्ध की भत्सना करते हैं : उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि न हम किसी के पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं. हम इस युद्ध की भत्सना करते हैं और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं. बुधवार को ईरान को भारत ने मेडिकल की खेप भेजी थी, क्योंकि मानवीय संवेदना में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए. धीरे-धीरे माहौल ठीक हो रहा है. दुनिया आज कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता.

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राजस्थान दिवस के मौके पर गुरुवार को भीलवाड़ा उद्योग विभाग की ओर से एक निजी होटल में एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकार के उद्योगों की योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें टेक्सटाइल उद्यमियों को नए उद्योग लगाने के लिए क्या-क्या रिबेट दी जाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल सहित औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.