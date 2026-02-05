मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, नया कानून उसकी कमर तोड़ेगा, सांसद अग्रवाल का कांग्रेस पर पलटवार
भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को लटका रखा था. भाजपा सरकार के आते ही काम शुरू हो गया.
Published : February 5, 2026 at 2:41 PM IST
भीलवाड़ा: सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मनरेगा नाम परिवर्तन पर कांग्रेस के विरोध पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने 'धूल (मिट्टी) डालकर धूल खाने का काम किया है.' उन्होंने कहा कि नया 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल' भ्रष्टाचार का कंठ पकड़कर खड़ा है. कांग्रेस पार्टी ने पांच साल सत्ता में रहने के दौरान ईआरसीपी के नाम पर दुकानदारी की है. भाजपा सरकार आते ही ईआरसीपी का काम धरातल पर शुरू हो चुका है.
सांसद अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भजनलाल सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं. विपक्ष का काम तो हमला करना है, लेकिन हमला बुनियाद पर या तार्किक होना चाहिए. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किया गया है. 'जन संकल्प पत्र' के सौ प्रतिशत बिंदुओं को 2 साल में पूरा कर देना राजस्थान सरकार की सफलता का परिचायक है. ईआरसीपी के नाम से कांग्रेस की सरकार ने 5 साल दुकानदारी की. आज ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सभी प्रक्रियाएं पूरी होकर धरातल पर काम चल रहा है, इससे राजस्थान के कई जिले लाभान्वित होंगे.
पढ़ें: भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम: पूर्व मंत्री जाट बोले- मनरेगा में बदलाव बर्दाश्त नहीं
पेपर लीक कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता: सांसद ने पेपर लीक को कांग्रेस सरकार की विफलता बताया, जिसके कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में था. उन सबको (दोषियों को) जेल की सलाखों के पीछे बंद करके कानून की प्रक्रिया के तहत कठोर दंड देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं 2 सालों में हमारी सरकार आने के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, एक भी पेपर लीक नहीं होना सरकार की कानूनी व्यवस्था का परिचायक है. वहीं किसान, गरीब, मजदूरों के हाथ में कल्याणकारी फैसले हैं. आज किसान सम्मान निधि में 3000 रुपए राजस्थान सरकार द्वारा जोड़कर देना किसानों के लिए संबल है. 'मैं इस कार्यकाल को बहुत ही बेहतरीन व सफल कार्यकाल मानता हूं'.
मनरेगा के नाम परिवर्तन पर कांग्रेस हमलावर है, जिसको लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि मनरेगा का नाम चार बार बदल चुका है. नरेगा का नाम पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से था, फिर महात्मा गांधी के नाम से हुआ, जहां कांग्रेस सरकार ने जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया. कोई भी योजना जब मॉडिफाइड होकर नए रूप में आती है तो नाम बदल सकता है. महात्मा गांधी का सम्मान जितना बीजेपी ने किया उतना कांग्रेस वालों ने भी नहीं किया. वर्तमान में नाम मुद्दा नहीं है, कंटेंट (सार) मुद्दा है. 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल' में क्या ऐसी चीज है जिसका विरोध कर रहे हैं? उन पर विपक्षी पार्टियों के राजनेता चर्चा नहीं करना चाहते हैं. पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब सवा सौ दिन की गारंटी हो गई है. पहले कब पेमेंट मिलेगा, इसका कोई हिसाब नहीं था, अब 7 दिन में पेमेंट देना सुनिश्चित किया गया है.
यह भी पढ़ें: मनरेगा बचाओ संग्राम: मजदूरों और सिविल सोसायटी के साथ कांग्रेस ने दिया धरना, जीने का सहारा थी मनरेगा
नया कानून भ्रष्टाचार पर प्रहार करेगा: सांसद ने मारवाड़ी में कहावत सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 'धूल (मिट्टी) डालकर धूल खाया है'. नया 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल' भ्रष्टाचार का कंठ पकड़ कर खड़ा है. इसमें काम शुरू होने से पहले जियोटैग और काम होने के बाद भी जियोटैग से मॉनिटरिंग होगी, पूरा काम ऑनलाइन होगा. मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, उसकी कमर तोड़ने का यह कानून काम करेगा. वहीं जो पार्टियां मनरेगा के नाम से कमाना-खाना चाहती थीं, अब उनका दरवाजा बंद हो गया है, शायद उनकी तकलीफ का यही मुख्य कारण है. मुझे यह बताएं कि उनकी समस्या क्या है? विपक्षी पार्टियां किस तरह का विरोध करें, मेरा सवाल है कि क्या आज के जमाने में कागजों के अंदर काम हो जाना चाहिए? क्या उनका ई-वेरिफिकेशन व उसकी एआई से निगरानी नहीं होनी चाहिए? भाजपा तो अच्छे बड़े मन से पहले की तुलना में बेहतरीन 'ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल' लेकर आई है. वह किसानों के लिए लाभप्रद है. पहले उसमें हर वह काम किया जाता था, जिसमें बाद में नाप-जोख होता था. अभी इसमें ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना को जोड़ दिया गया है.