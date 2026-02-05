ETV Bharat / state

मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, नया कानून उसकी कमर तोड़ेगा, सांसद अग्रवाल का कांग्रेस पर पलटवार

सांसद दामोदर अग्रवाल ( Etv Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मनरेगा नाम परिवर्तन पर कांग्रेस के विरोध पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने 'धूल (मिट्टी) डालकर धूल खाने का काम किया है.' उन्होंने कहा कि नया 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल' भ्रष्टाचार का कंठ पकड़कर खड़ा है. कांग्रेस पार्टी ने पांच साल सत्ता में रहने के दौरान ईआरसीपी के नाम पर दुकानदारी की है. भाजपा सरकार आते ही ईआरसीपी का काम धरातल पर शुरू हो चुका है. सांसद अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भजनलाल सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं. विपक्ष का काम तो हमला करना है, लेकिन हमला बुनियाद पर या तार्किक होना चाहिए. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किया गया है. 'जन संकल्प पत्र' के सौ प्रतिशत बिंदुओं को 2 साल में पूरा कर देना राजस्थान सरकार की सफलता का परिचायक है. ईआरसीपी के नाम से कांग्रेस की सरकार ने 5 साल दुकानदारी की. आज ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सभी प्रक्रियाएं पूरी होकर धरातल पर काम चल रहा है, इससे राजस्थान के कई जिले लाभान्वित होंगे. पढ़ें: भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम: पूर्व मंत्री जाट बोले- मनरेगा में बदलाव बर्दाश्त नहीं पेपर लीक कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता: सांसद ने पेपर लीक को कांग्रेस सरकार की विफलता बताया, जिसके कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में था. उन सबको (दोषियों को) जेल की सलाखों के पीछे बंद करके कानून की प्रक्रिया के तहत कठोर दंड देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं 2 सालों में हमारी सरकार आने के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, एक भी पेपर लीक नहीं होना सरकार की कानूनी व्यवस्था का परिचायक है. वहीं किसान, गरीब, मजदूरों के हाथ में कल्याणकारी फैसले हैं. आज किसान सम्मान निधि में 3000 रुपए राजस्थान सरकार द्वारा जोड़कर देना किसानों के लिए संबल है. 'मैं इस कार्यकाल को बहुत ही बेहतरीन व सफल कार्यकाल मानता हूं'.