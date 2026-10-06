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Bhilwara Missing Kids Case : घर से लापता दो मासूम बच्चों के शव नदी में मिले, जांच में जुटी पुलिस

धरना देते समाज के लोग और परिजन ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर के बड़े मंदिर क्षेत्र से रविवार दोपहर को अचानक घर से लापता हुए करीब 10-10 साल के दो बच्चे दिव्यांशु सोनी और रजत जाट के शव मंगलवार शाम पालड़ी ग्राम के पास स्थित कोठारी नदी में मिले. दोनों बच्चों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.