Bhilwara Missing Kids Case : घर से लापता दो मासूम बच्चों के शव नदी में मिले, जांच में जुटी पुलिस
बड़े मंदिर क्षेत्र से रविवार दोपहर को अचानक घर से लापता हुए दो मासूम बच्चों की तलाश का मंगलवार शाम दुखद अंत हुआ.
Published : October 6, 2026 at 10:46 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के बड़े मंदिर क्षेत्र से रविवार दोपहर को अचानक घर से लापता हुए करीब 10-10 साल के दो बच्चे दिव्यांशु सोनी और रजत जाट के शव मंगलवार शाम पालड़ी ग्राम के पास स्थित कोठारी नदी में मिले. दोनों बच्चों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.
भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने बताया कि कि प्रारंभिक तौर पर तीन बालक एक साथ रविवार दिन में घर से लापता हुए थे. रविवार देर रात परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी. जिसके बाद पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन कर शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज में तीनों बालक एक साइकिल से पालड़ी गांव के पास स्थित कोठारी नदी तक जाते दिखाई दिए. मंगलवार को तीसरे बालक शौर्य से पूछताछ के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नदी के किनारे दोनों मृतक बच्चों के कपड़े व चप्पल बाहर पड़े मिले.
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पुलिस को प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि एक बालक नदी में भरे पानी में नहाने उतरा. ऐसे में एक बालक गहरे पानी में चले जाने के कारण दूसरा बालक उसको बचाने गया. इस दौरान दोनों बच्चे डूब गए व तीसरे बालक ने बचाने का प्रयास करने के बाद घर आ गया. मंगलवार शाम को पानी में तलाशी के दौरान दोनों बच्चों के शव मिले हैं, फिर भी हम मृतक बच्चों के परिवार वालों की जो मांग है, उनके अनुरूप हर एंगल से जांच कर रहे हैं.
दोनों मृतक बच्चों का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. वहीं, मृतक बच्चों के पिता ने पुलिस से हर एंगल से जांच करने की मांग की, साथ ही मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम रूम के बाहर प्रदर्शन कर मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की. पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.