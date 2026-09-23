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भीलवाड़ा में महापौर–उपमहापौर ने मंत्रोच्चार के साथ किया पदभार ग्रहण, बूंदी सभापति ने करवाए रामायण पाठ

पदभार ग्रहण करती महापौर जसवंत कंवर और सभापति भरत शर्मा ( ETV Bharat Bhilwara/Bundi )