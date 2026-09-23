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भीलवाड़ा में महापौर–उपमहापौर ने मंत्रोच्चार के साथ किया पदभार ग्रहण, बूंदी सभापति ने करवाए रामायण पाठ

सभापति ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने बूंदी में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करने का निर्णय लिया है.

Mayor Jaswant Kanwar and Chairperson Bharat Sharma assuming office
पदभार ग्रहण करती महापौर जसवंत कंवर और सभापति भरत शर्मा (ETV Bharat Bhilwara/Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 4:27 PM IST

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भीलवाड़ा/बूंदी: बुधवार को भीलवाड़ा में नवनिर्वाचित महापौर जसवंत कंवर और उप महापौर राधेश्याम सोमानी ने विधि–विधान के साथ पदभार ग्रहण किया. वहीं बूंदी नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति भरत शर्मा ने भी पदभार ग्रहण किया. इस अवसर पर भरत शर्मा ने कहा कि बूंदी में अब विकास को नई रफ्तार देंगे.

भीलवाड़ा नगर निगम में निर्विरोध निर्वाचित होने वाली महापौर जसवंत कंवर ने कहा कि शहर में विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही आमजन की समस्याओं का समाधान वह चिकित्सा , शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के साथ ही स्वच्छ व ग्रीन भीलवाड़ा बनाना पहली प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने विश्वास करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. निगम के सभी पार्षदों, संगठन, आमजन और निगम परिवार के सहयोग से भीलवाड़ा शहर को प्रदेश में रोल मॉडल बनाएंगे.

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इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व सांसद सुभाष बहेडिया, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, नगर निगम प्रभारी वीरमदेव सिंह, महापौर प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह बिलिया, वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज मौजूद रहे जहां महापौर ने कहा की स्वच्छ व ग्रीन भीलवाड़ा बनाना ही मेरी प्राथमिकता है. भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता ने अटूट विश्वास जताकर नगर निगम में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है. ये ट्रिपल इंजन सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी.

करेंगे बूंदी का विकास–भरत शर्मा: नगर परिषद बूंदी में पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में भरत शर्मा ने अपने साथ भरपूर पार्षदों के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि भाजपा के 29 पार्षदों के साथ निर्दलीय पार्षद भी उनके साथ हैं. अब इस ताकत को बूंदी के विकास में लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर के विकास का विजन आगे बढ़ाया जाएगा और आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्दलीय पार्षदों ने बूंदी के विकास के विजन को देखते हुए साथ दिया है. ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है.

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अब विकास की जिम्मेदारी: सभापति ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने बूंदी में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करने का निर्णय लिया है. शहर में किन क्षेत्रों में काम की जरूरत है, कौन से कार्य अधूरे हैं और आमजन किन समस्याओं से परेशान हैं, इसका मौके पर जाकर जायजा लिया जाएगा. समस्याओं को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान की दिशा में काम होगा. उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी. पार्षदों से सुझाव लेकर और आमजन की जरूरतों को समझते हुए विकास की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी. परिषद की नई टीम शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान देगी.

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ओम बिरला के विकास विजन को आगे बढ़ाने की बात: सभापति भरत शर्मा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी के विकास के विजन को जनता ने स्वीकार किया है. इसी का परिणाम है कि भाजपा को परिषद में 29 सीटों पर जीत मिली. उन्होंने कहा कि अब इस विकास के विजन को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी. सभापति ने कि बूंदी के विकास के लिए वे लगातार काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 24 घंटे बैठकर भी काम करेंगे. विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नगर परिषद को ऐसी कार्यप्रणाली के साथ आगे बढ़ाना है, जिसमें पार्षदों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय रहे.

रामायण पाठ के बाद संभाली जिम्मेदारी: सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम से पहले नगर परिषद कार्यालय में विशेष पूजा-अर्चना और रामायण पाठ किया गया. साधु संतों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद भरत शर्मा ने सभापति पद की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान वर्तमान प्रशासक एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव भी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और उन्हें पदभार संभलाया. पदभार ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित उपसभापति संजय भूटानी सहित भाजपा के नेता और पार्षद मौजूद रहे. हाल ही में सम्पन्न सभापति चुनाव में भाजपा के भरत शर्मा को 29 भाजपा पार्षदों के साथ 39 मत प्राप्त हुए थे. जबकि कांग्रेस के टीकम जैन को 21 मत मिले थे.

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