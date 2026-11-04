भीलवाड़ा में मक्का की बंपर पैदावार, रोज 3000 बोरी आवक...MSP से महंगा भाव
भीलवाड़ा मंडी में समर्थन मूल्य से भी दो रुपए प्रति किलो ज्यादा में मक्का बिक रही है.
Published : November 4, 2026 at 8:01 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के किसानों के लिए मक्का सोना उगल रही है. कृषि उपज मंडी में मक्का समर्थन मूल्य से महंगे दाम पर बिक रही है. सरकार ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि मंडी में हाइब्रिड मक्का 26 रुपए किलो और देशी मक्का 45 रुपए किलो तक बिक रही है. प्रतिदिन 3000 बोरी की आवक हो रही है और 1500 क्विंटल माल रोज गुजरात-महाराष्ट्र तक जा रहा है. किसानों ने 90 हजार हेक्टेयर में बुवाई की थी और एक एकड़ में 25 क्विंटल तक उत्पादन हुआ है.
मंडी के थोक व्यापारी देवराज खाब्या ने बताया कि मंडी में मक्का की बंपर आवक है. भीलवाड़ा जिले में औसतन एक एकड़ में 25 क्विंटल तक मक्का का उत्पादन हुआ है. कृषि उपज मंडी में मक्का की भारी आवक के कारण परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं है. किसानों का कहना है कि उन्हें मक्का के अच्छे भाव मिल रहे हैं. मंडी से माल गुजरात और महाराष्ट्र तक बिकने को जा रहा है.
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समर्थन मूल्य से महंगी बिक रही मक्का: भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बिकने आ रही मक्का की उपज इस बार समर्थन मूल्य से भी महंगे दाम पर बिक रही है. भारत सरकार ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय कर रखा है, लेकिन वर्तमान में हाइब्रिड किस्म की 26 रुपए प्रति किलो और देशी किस्म की 45 रुपए प्रति किलो के भाव से मक्का की फसल बिक रही है.
पोल्ट्री फार्म व पशु आहार में काम आती है मक्का: हाइब्रिड किस्म की मक्का का दाना बड़ा होने के कारण यह पशु आहार सहित पोल्ट्री फार्म में काम में लिया जाता है. ऐसे में 12 महीना ही मक्का की मांग बराबर बनी रहती है. अत्यधिक उत्पादन होने पर एक्सपोर्ट करने पर एथेनॉल फैक्ट्री में भी मक्का की खरीदी होती है.
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अगले माह और बढ़ेगी आवक: मंडी के थोक व्यापारी देवराज खाब्या ने बताया कि जिले में खपत के बाद 1500 क्विंटल प्रतिदिन एक्सपोर्ट हो रहा है. पंचायत चुनाव के बाद किसान अपनी उपज बेचने आ रहे हैं. लगता है कि दिसंबर तक मक्का की आवक और बढ़ेगी. अपनी उपज बेचने आए किसान रामकिशन शर्मा ने कहा कि वैसे तो इस बार मौसम प्रतिकूल रहा, कम बारिश हुई, लेकिन भूमिगत जल स्रोतों में पानी होने के कारण सिंचाई करने से मक्का की फसल की उपज अच्छी हुई है. वर्तमान में समर्थन मूल्य से भी दो रुपए प्रति किलो ज्यादा बिक रहा है. अच्छा मेहनताना मिल रहा है. मक्का की फसल में खर्च भी कम आता है.
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