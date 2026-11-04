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भीलवाड़ा में मक्का की बंपर पैदावार, रोज 3000 बोरी आवक...MSP से महंगा भाव

मक्का की किस्म देखते खरीदार ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के किसानों के लिए मक्का सोना उगल रही है. कृषि उपज मंडी में मक्का समर्थन मूल्य से महंगे दाम पर बिक रही है. सरकार ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि मंडी में हाइब्रिड मक्का 26 रुपए किलो और देशी मक्का 45 रुपए किलो तक बिक रही है. प्रतिदिन 3000 बोरी की आवक हो रही है और 1500 क्विंटल माल रोज गुजरात-महाराष्ट्र तक जा रहा है. किसानों ने 90 हजार हेक्टेयर में बुवाई की थी और एक एकड़ में 25 क्विंटल तक उत्पादन हुआ है.