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कोटड़ी भट्टीकांड के 3 साल बाद पटवारी को किया राजकीय सेवा से बर्खास्त, आज पटवार संघ करेगा प्रदर्शन

बुधवार से पूरे भीलवाड़ा जिले में पटवारी और कानूनगो पूर्ण कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी.

बर्खास्त पटवारी हरदेव बैरवा के समर्थन में पटवार संघ
बर्खास्त पटवारी हरदेव बैरवा के समर्थन में पटवार संघ (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 10:40 AM IST

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भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा तहसील के गिरड़िया पटवार हल्के का नरसिंहपुरा जघन्य कोटड़ी भट्टीकांड 3 साल बाद फिर सुर्खियों में है. इस वीभत्स घटना के 3 साल बाद क्षेत्र में पद स्थापित रहे पटवारी को भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने राजकीय सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे पटवार संघ में नाराजगी है.

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का ऐलान : राजस्थान कानूनगो एवं पटवार संघ की जिला शाखा की आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार शाम को जिलेभर के सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही उपखंड अधिकारियों के माध्यम से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. यदि इसके बाद भी प्रशासन ने अपने निर्णय का पुनरावलोकन नहीं किया तो बुधवार से पूरे भीलवाड़ा जिले में पटवारी और कानूनगो पूर्ण कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे. संघ ने चेतावनी दी है कि हड़ताल के कारण आमजन को होने वाली परेशानी और राजस्व कार्यों में आने वाली बाधा की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

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बर्खास्त पटवारी हरदेव बैरवा (ETV Bharat Bhilwara)

हरदेव बैरवा ने सोशल मीडिया पर जारी किया संदेश : सेवा से बर्खास्त किए गए पटवारी हरदेव बैरवा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी पीड़ा व्यक्त की है. उनका कहना है कि 2 अगस्त 2023 को हुई घटना के तुरंत बाद सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. घटना के बाद संबंधित अतिक्रमण भी हटा दिया गया था और उन्हें 14 अगस्त तक धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.

बिना उचित आधार के कार्रवाई का शिकार बनाया : पटवारी बैरवा का दावा है कि मामले की जांच के दौरान तहसील प्रशासन और उपखंड प्रशासन ने उन्हें निर्दोष मानते हुए रिपोर्ट दी थी. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना उचित आधार के कार्रवाई का शिकार बनाया गया है. 23 जुलाई को बर्खास्तगी की जानकारी मिलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

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ये था मामला: कोटड़ी थाना क्षेत्र की गिरड़िया गांव में 2 अगस्त वर्ष 2023 को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा कोयला भट्टी में डालकर जलाने की वीभत्स घटना सामने आई थी. इस घटना के विरोध में कई दिनों तक पूर्व में विपक्ष में रही भाजपा के नेताओं के साथ ही सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन किए. प्रशासन पर लगातार सवाल उठे थे.

अब घटना के करीब तीन वर्ष बाद जिला प्रशासन ने उस समय के गिरड़िया हल्के के पटवारी हरदेव बैरवा को राजकीय सेवा से बर्खास्त (डिसमिस फ्रॉम सर्विस) कर दिया है. इस कारवाई के साथ ही मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. प्रशासन के इस फैसले ने राजस्व कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी है. वहीं, राजस्थान कानूनगो एवं पटवार संघ ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी. वहीं, कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान ने भी पटवारी के समर्थन में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है.

Last Updated : July 27, 2026 at 10:40 AM IST

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BHILWARA KOTRI BHATTI KAND
HARDEV BAIRWA DISMISSED
कोटड़ी भट्टीकांड
तब के पटवारी हरदेव बैरवा बर्खास्त
THEN PATWARI DISMISSED IN BHILWARA

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