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'हमारी मूर्ति वापस करो': 25 साल पुरानी भोलेनाथ की मूर्ति ले गए दूसरे गांव के लोग, दो युवक टावर पर चढ़े

गुलाबपुरा इलाके में एक गांव में भगवान भोलेनाथ की आदमकद प्रतिमा रखी थी. ग्रामीण इस मूर्ति की चोरी का आरोप लगा रहे हैं.

Bholenath Idol Theft Bhilwara
मोबाइल टावर पर चढ़े दो युवक (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 11:29 AM IST

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भीलवाड़ा: जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में नंगा जी खेड़ा गांव के पास मानसी नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ की 25 वर्ष पुरानी मूर्ति दूसरे गांव के लोग ले गए. उस मूर्ति को वापस नहीं करने से ग्रामीणों में आक्रोश है. मूर्ति वापस लाने की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. इनमें से दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए. पुलिस और प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है.

गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि मामला जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंगा जी खेड़ा गांव के पास मानसी नदी तट का है. युवकों का कहना था कि 25 वर्ष पहले राजमार्ग किनारे दिल्ली के एक सेठ ने भगवान भोलेनाथ की आदमकद प्रतिमा रखी थी. यहां मंदिर बनाकर उस मूर्ति की स्थापना करनी थी, लेकिन इस बीच मांडल विधानसभा क्षेत्र के लुहारिया गांव के लोग बिना पूछे उस मूर्ति को ले गए, अब वे वापस नहीं कर रहे. ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव के लोग यह मूर्ति चोरी करके ले गए हैं.

पढ़ें: मूर्ति चोरी प्रकरण : तत्कालीन DSP अंशु जैन को किया गया निलंबित, पहले किया जा चुका APO

ग्रामीणों ने प्रशासन व पुलिस से मांग की थी कि मूर्ति वापस सौंपी जाए और वे यहां मंदिर निर्माण कर पूजा अर्चना करेंगे. प्रशासनिक व पुलिस की ओर से मूर्ति वापस लाने के अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए. इससे आक्रोशित एक दर्जन से अधिक गांवों के लोग नंगा जी खेड़ा गांव के पास एकत्रित हुए. इनमें से दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए.

सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की जा रही है. थानाप्रभारी ने कहा कि पिछले 25 वर्ष से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति राजमार्ग के पास स्थित थी, ग्रामीणों ने उस मूर्ति की स्थापना नहीं की थी. इसलिए उसे लुहारिया गांव के लोग ले गए. अब पुलिस दोनों गांवों के लोगों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास कर रही है.

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