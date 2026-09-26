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'हमारी मूर्ति वापस करो': 25 साल पुरानी भोलेनाथ की मूर्ति ले गए दूसरे गांव के लोग, दो युवक टावर पर चढ़े

मोबाइल टावर पर चढ़े दो युवक ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में नंगा जी खेड़ा गांव के पास मानसी नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ की 25 वर्ष पुरानी मूर्ति दूसरे गांव के लोग ले गए. उस मूर्ति को वापस नहीं करने से ग्रामीणों में आक्रोश है. मूर्ति वापस लाने की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. इनमें से दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए. पुलिस और प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है. गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि मामला जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंगा जी खेड़ा गांव के पास मानसी नदी तट का है. युवकों का कहना था कि 25 वर्ष पहले राजमार्ग किनारे दिल्ली के एक सेठ ने भगवान भोलेनाथ की आदमकद प्रतिमा रखी थी. यहां मंदिर बनाकर उस मूर्ति की स्थापना करनी थी, लेकिन इस बीच मांडल विधानसभा क्षेत्र के लुहारिया गांव के लोग बिना पूछे उस मूर्ति को ले गए, अब वे वापस नहीं कर रहे. ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव के लोग यह मूर्ति चोरी करके ले गए हैं. पढ़ें: मूर्ति चोरी प्रकरण : तत्कालीन DSP अंशु जैन को किया गया निलंबित, पहले किया जा चुका APO