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भीलवाड़ा: संघ प्रचारक से मारपीट पर पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर बोले- पुलिस कर्मियों को जांच के बाद बर्खास्त कर दर्ज हो मुकदमा

पूर्व पंचायतराज मंत्री कालू लाल गुर्जर ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जयपुर के नरैना में संघ प्रचारक के साथ मारपीट के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व पंचायतराज मंत्री और राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कालू लाल गुर्जर ने पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि केवल लाइन हाजिर या सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा. जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. साथ ही पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पीट-पीट कर हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण मिलने पर बुलडोजर एक्शन की मांग की. उन्होंने डीजीपी से मांग की कि पुलिस अपराधियों पर सख्ती करें, लेकिन आमजन से शालीन व्यवहार के लिए साल में दो बार थाना प्रभारी से डिप्टी तक को सदाचार की ट्रेनिंग दी जाए.