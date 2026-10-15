भीलवाड़ा: संघ प्रचारक से मारपीट पर पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर बोले- पुलिस कर्मियों को जांच के बाद बर्खास्त कर दर्ज हो मुकदमा
गुर्जर ने डीजीपी से मांग की कि पुलिसकर्मियों को अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग दें, ताकि जनता में पुलिस को लेकर अच्छा संदेश जाए.
Published : October 15, 2026 at 3:10 PM IST
भीलवाड़ा: जयपुर के नरैना में संघ प्रचारक के साथ मारपीट के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व पंचायतराज मंत्री और राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कालू लाल गुर्जर ने पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि केवल लाइन हाजिर या सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा. जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. साथ ही पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पीट-पीट कर हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण मिलने पर बुलडोजर एक्शन की मांग की. उन्होंने डीजीपी से मांग की कि पुलिस अपराधियों पर सख्ती करें, लेकिन आमजन से शालीन व्यवहार के लिए साल में दो बार थाना प्रभारी से डिप्टी तक को सदाचार की ट्रेनिंग दी जाए.
गुर्जर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि ग्रामीण विकास में पंचायत राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना होती हैं, वह तमाम काम पंचायत के जरिए होते हैं. वहीं एमएलए, एमपी लैंड के पैसे भी पंचायतों के जरिए से खर्च होते हैं.
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पूर्व मंत्री ने अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में कहा कि यह जघन्य अपराध है. ऐसे अपराधकर्ता बचना नहीं चाहिए. इसके लिए सरकार व पुलिस विभाग को सख्त कदम उठाने चाहिए. ऐसे मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में देकर जल्द फैसला होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि गांव वालों ने अतिक्रमण किया है तो जांच के बाद बुलडोजर चलना चाहिए. किसी को मारना बहुत बड़ा अपराध है. पूर्व मंत्री ने इस मामले को संभालने में पुलिस की लापरवाही की बात मानी और कहा कि उनकी भी जांच होनी चाहिए. सभी जानते हैं कि पुलिस वाले रिपोर्ट रख देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते.
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पुलिस जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे: जयपुर जिले में संघ प्रचारक के साथ पुलिस की मारपीट के मामले में गुर्जर ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह अपराधी के साथ सख्ती करें और जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे. वे बोले, 'मैं खुद संघ कार्यालय में 7 साल रहा हूं. मुझे पता है कि संघ का प्रचारक कभी गलत काम नहीं करता है. वह राष्ट्र निर्माण के काम में लगा रहता है. संघ के स्वयंसेवक स्वाभिमानी होते हैं. पुलिस किस तरह व्यवहार करती है, यह किसी से छिपा नहीं है.' उन्होंने कहा कि प्रचारक से मारपीट के मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना कोई बड़ी सजा नहीं है. जांच के बाद उनको बर्खास्त करने के साथ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
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