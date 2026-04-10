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'कोर्ट वाली दीदी' से बच्चों को मिलेगा न्याय का सहारा, न्यायाधीश ने स्कूल में लगाई अनोखी शिकायत पेटी

न्यायाधीश अभय जैन ने निजी स्कूल में गोपनीय 'कोर्ट वाली दीदी' शिकायत पेटी लगाकर बच्चों को साइबर अपराध व डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया.

Cyber Awareness in School
स्कूल के कार्यक्रम में न्यायाधीश जैन (Etv Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 11:47 AM IST

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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय में कक्षा लेकर विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया. इस दौरान उन्होंने साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर जानकारी दी. उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का सोच-समझकर उपयोग करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने तथा किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से दूर रहने की सलाह दी. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपने सवाल पूछे, जिनका न्यायाधीश ने सरल भाषा में समाधान किया.

न्यायाधीश अभय जैन ने इस अवसर पर विद्यालय में 'कोर्ट वाली दीदी' शिकायत पेटी लगाकर इस पहल की शुरुआत की. इसके तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में विशेष शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं, शिकायतें और सवाल लिखकर डाल सकते हैं. अब विद्यार्थी बिना किसी डर के अपनी बात रख सकेंगे. राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए "कोर्ट वाली दीदी" नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. प्रदेश के स्कूलों में अब विशेष शिकायत पेटिकाएं लगाई जा रही हैं, जिनमें छात्र अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लिखकर डाल सकते हैं.

पढ़ें: इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत: प्रदेश भर में आपसी सहमति से सुलझाए हजारों लंबित मामले

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नई पहल शुरू की गई है. इस योजना की खास बात यह है कि शिकायत करने वाले विद्यार्थियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे बच्चों को बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम इन शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इस पहल से न केवल बच्चों की समस्याओं को सुनने का एक प्रभावी माध्यम मिलेगा, बल्कि उनके समाधान की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे.

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