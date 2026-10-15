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भीलवाड़ा: पूर्व मंत्री की पत्नी के सामने चुनाव लड़ रही बागी ने लिया नाम वापस, विधायक हाथ पकड़कर ले गए निर्वाचन कार्यालय

जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचीं रेखा देवी ( Etv Bharat Jaipur )

भीलवाड़ा: जिला परिषद चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन सियासी उठापटक के साथ खत्म हुआ. दोनों ही दलों ने अपने बागियों को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी.क्लाइमैक्स वार्ड नंबर 29 में देखने को मिला. यहां भाजपा से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरी रेखा देवी तेली ने आखिरकार अपना नाम वापस ले लिया. उनके सामने भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी गुर्जर हैं. सबसे रोचक सीन तब बना जब समय खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे. सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया खुद रेखा देवी का हाथ थामे भागते हुए निर्वाचन अधिकारी के चैंबर तक पहुंचे और नामांकन वापस करवाया.