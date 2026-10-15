भीलवाड़ा: पूर्व मंत्री की पत्नी के सामने चुनाव लड़ रही बागी ने लिया नाम वापस, विधायक हाथ पकड़कर ले गए निर्वाचन कार्यालय
रेखा देवी ने कहा कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा की रीति-नीति पर चलते हैं.
Published : October 15, 2026 at 7:30 PM IST
भीलवाड़ा: जिला परिषद चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन सियासी उठापटक के साथ खत्म हुआ. दोनों ही दलों ने अपने बागियों को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी.क्लाइमैक्स वार्ड नंबर 29 में देखने को मिला. यहां भाजपा से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरी रेखा देवी तेली ने आखिरकार अपना नाम वापस ले लिया. उनके सामने भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी गुर्जर हैं. सबसे रोचक सीन तब बना जब समय खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे. सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया खुद रेखा देवी का हाथ थामे भागते हुए निर्वाचन अधिकारी के चैंबर तक पहुंचे और नामांकन वापस करवाया.
वार्ड 29 में पूर्व मंत्री की पत्नी के पक्ष में बैठी बागी प्रत्याशी: भीलवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के बागी प्रत्याशियों को मनाने का दौर जारी रहा. जिला परिषद के वार्ड नंबर 29 से भाजपा ने पूर्व पंचायत राज और माइनिंग मंत्री कालू लाल गुर्जर की पत्नी और दो बार सुवाणा प्रधान रही सरोज देवी गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है. इसी वार्ड से रेखा देवी तेली ने भाजपा से बागी होकर नामांकन दाखिल कर दिया था.
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नाम वापसी में बचे थे सिर्फ 4 मिनट: गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन मान-मनौव्वल के बाद रेखा देवी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचीं. उस वक्त नाम वापसी का समय खत्म होने में महज 4 मिनट बचे थे. जैसे ही रेखा देवी कार से उतरीं, सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें तुरंत निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश करने ले गए. वहां रेखा देवी ने कहा कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा की रीति-नीति पर चलते हैं, इसलिए बहन सरोज देवी के समर्थन में नाम वापस ले रही हैं.
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