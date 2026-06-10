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Bhilwara Crime : मजदूरी की बात को लेकर दोस्त बना दोस्त का कातिल, पुलिस ने दबोचा

मजदूरी को लेकर हुए विवाद के चलते दोस्त ने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. जानिए पूरा मामला...

Bhilwara Police Action
भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 7:40 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले के माण्डल थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई हत्या का बुधवार को भीलवाड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया. दो दोस्तों के बीच मजदूरी को लेकर हुए विवाद के चलते दोस्त ने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दोस्त मध्य प्रदेश के रतलाम जिला निवासी 38 वर्षीय अंकित पीटर को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने बताया कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला निवासी 50 वर्षीय दीपक कुमार माहेश्‍वरी ने 8 जून को भीलवाड़ा जिले के माण्डल थाने में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने लिखा की 8 जून की सुबह हमें सूचना मिली कि हितेश की तबीयत खराब है. जिस पर मध्य प्रदेश से दीपक, मृतक हितेश की पत्‍नी योगिता व भाई विजय शर्मा के साथ भीलवाड़ा आया.

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इस दौरान सामने आया कि हितेश का झगड़ा उसके साथ रहने वाले अंकित पीटर के साथ हो गया, जिससे अंकित ने हितेश को चाकू मार दिया. जसके बाद घायल हितेश को उसके सेठ का लड़का कमल मेघंवशी अस्‍पताल लेकर गया, जहां हितेश को डॉक्‍टरों ने मृत घोषित कर दिया. मांडल थाना पुलिस ने इस मर्डर मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया.

पुलिस द्वारा गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा. इस मामले को लेकर पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हितेश का उसके साथी और दोस्त मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांधीनगर थाना निवासी 38 वर्षीय अंकित पीटर के साथ मजदूरी की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने पर चाकू मार दिया. जिससे उसकी मौत हुई. पुलिस टीम ने घटना का विश्लेषण कर अंकित पीटर को गिरफ्तार किया है, जिससे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है.

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