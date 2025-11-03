ETV Bharat / state

पोते ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से कर दी निर्मम हत्या

जांच करती पुलिस और मृतक की तस्वीर ( Bhilwara Crime )

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के चितांबा पंचायत के नागा का बाड़िया गांव में सोमवार को पोते ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. सूचना पर करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से एफएसएल टीम के जरिए साक्ष्य जुटाने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने कहा कि करेड़ा थाना क्षेत्र की चितांबा ग्राम पंचायत के नागा का बाड़िया गांव रहने वाले श्रवण बागरिया ने शराब पीकर पहले अपने चाचा प्रेम बागरिया के साथ मारपीट की, जिसके कारण चाचा प्रेम बागरिया घायल हो गया. उसके बाद आरोपी श्रवण जब अपने घर गया तो इसी दौरान प्रेम बागरिया ने भतीजे श्रवण बागरिया के परिवार जनों को उलाहना दिया. पढ़ें : 'गैंगस्टर गानों' पर लगाम: भीलवाड़ा में 13 गायकों के 117 गीत बैन