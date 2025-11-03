पोते ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से कर दी निर्मम हत्या
राजस्थान के भीलवाड़ा में रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है. जानिए पूरा मामला...
Published : November 3, 2025 at 8:17 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के चितांबा पंचायत के नागा का बाड़िया गांव में सोमवार को पोते ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. सूचना पर करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से एफएसएल टीम के जरिए साक्ष्य जुटाने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने कहा कि करेड़ा थाना क्षेत्र की चितांबा ग्राम पंचायत के नागा का बाड़िया गांव रहने वाले श्रवण बागरिया ने शराब पीकर पहले अपने चाचा प्रेम बागरिया के साथ मारपीट की, जिसके कारण चाचा प्रेम बागरिया घायल हो गया. उसके बाद आरोपी श्रवण जब अपने घर गया तो इसी दौरान प्रेम बागरिया ने भतीजे श्रवण बागरिया के परिवार जनों को उलाहना दिया.
उस दौरान श्रवण बागरिया को उसके दादा मोहन बागरिया ने कहा कि इस तरह अपने ही चाचा के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए. जिस पर आरोपी श्रवण ने अपने दादा 65 वर्षीय मोहनलाल बागरिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर करेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद करेड़ा सामुदायिक अस्पताल में मृतक 65 वर्षीय मोहनलाल बागरिया के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया.
वहीं, आरोपी श्रवण के खिलाफ चाचा प्रेम बागरिया ने करेड़ा थाने में रिपोर्ट दी. जिस पर करेड़ा थाना पुलिस ने श्रवण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
आरोपी की तलाश के लिए हमने विभिन्न टीमों का गठन किया है, जो जगह-जगह दबिश दे रही हैं. हमारा प्रयास रहेगा कि अपने ही दादा मोहनलाल बागरिया की हत्या करने वाले उनके ही पोते श्रवण बागरिया को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. -पूरणमल, करेड़ा थाना प्रभारी.