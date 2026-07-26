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Bhilwara Crime : बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर शव कुएं में फेंका, मुंह में कपड़ा और हाथ-पैर खंभे से बंधे हुए थे

वहीं, मुंह पर भी कपड़ा बांधा गया था. ग्रामीणों की सूचना पर बागोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाल कर बागोर सामुदायिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं, इस मामले में बागोर थाना पुलिस ने मृतक बेटे की रिपोर्ट पर मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा: जिले के बागोर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन-देन करने वाले बुजुर्ग (फाइनेंसर) की निर्मम हत्या कर दी गई. बुजुर्ग धार्मिक यात्रा के लिए 7 दिन पूर्व गए थे, लेकिन धार्मिक यात्रा से लौटने के बाद वापस घर नहीं पहुंचे और लापता थे. रविवार को उनका शव गांव के एक कुएं में मिला, जहां उनके हाथ-पैर एक सीमेंट के पोल से बंधे हुए थे, जिससे शव पानी के ऊपर नहीं आ सके.

बागोर थानाधिकारी बच्छराज चौधरी ने कहा कि रविवार दोपहर थाना क्षेत्र के बावलास गांव में ग्रामीणों ने कुएं में शव होने की सूचना दी. सूचना पर हम मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से बावलास गांव निवासी 78 वर्षीय शोभाराम जैन के शव को कुएं से बाहर निकाला गया. पुलिस ने बागोर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द किया. पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में फाइनेंसर बुजुर्ग की बेरहमी से मारपीट कर निर्मम हत्या की गई. मृतक के मुंह में कपड़ा लगाकर शरीर को खेत के चार दिवारी के उपयोग में लिए जाने वाले सीमेंट के खंभे से बांधकर कुएं में डाला था, जिससे मृतक की बॉडी पानी में ऊपर नहीं आ सके.

थानाधिकारी ने कहा कि मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर हमने मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज कर विभिन्न टीमों का गठन करते हुए जांच शुरू कर दी है. मृतक शोभाराम जैन क्षेत्र में लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देने का काम भी करते थे. ऐसे में उधारी के पैसों के तकाजे या लेन-देन के विवाद को लेकर उनकी हत्या होने की आशंका जताई जा रही है. इस बिंदु को लेकर भी जांच की जाएगी, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस तरह बुजुर्ग की बेहरमी से हत्या किसने की.