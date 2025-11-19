ETV Bharat / state

रिश्तों का कत्ल: भाभी की गला दबाकर हत्या, आरोपी देवर को पुलिस ने किया डिटेन

भीलवाड़ा: जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के छाजेला का खेड़ा गांव में मंगलवार की मध्य रात्रि को देवर ने अपनी ही भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना पर जहाजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जहाजपुर सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है.

यह है पूरा मामला : जहाजपुर थाना क्षेत्र के छाजेला का खेड़ा गांव में 30 वर्षीय मतृका मेराजी मीणा की अपने ही देवर ने गला दबाकर हत्या कर दी. मृतका के पति धनराज मीणा की 4 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है. मृतका 30 वर्षीय मोराजी मीणा अपने तीन बच्चे-बच्चियों के सहारे जीवन जी रही थी. मंगलवार रात्रि उनके घर पर उनका देवर अचानक पहुंचा और खिड़की तोड़कर भाभी के कमरे में घुसकर मुंह में उंगली डालकर गला दबाते हुए हत्या कर दी. इस दौरान उनके तीन बच्चे भी उनके पास कमरे में सो रहे थे. वहीं, मतृका के भाई की रिपोर्ट पर देवर कालू मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने कालू मीणा को डिटेन कर लिया है.