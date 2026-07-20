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सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 10 युवकों को किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर नकली व अवैध हथियार लेकर रील बनाने वाले युवकों को भीलवाड़ा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Bhilwara SP Office
भीलवाड़ा एसपी ऑफिस (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 4:43 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 4:50 PM IST

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भीलवाड़ा: सोशल मीडिया पर नकली व अवैध हथियार लेकर रील बनाने वाले 10 युवकों को पुलिस ने सोमवार को एक्शन लेते हुए शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया पर रील वायरल कर आमजन में दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में कुछ युवा नकली व अवैध असली रिवॉल्वर बंदूक के साथ रील बनाकर डालते हैं, जिससे युवा चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में दहशत और दबदबा कायम हो. सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील डालने वाले युवाओं पर कार्रवाई को लेकर भीलवाड़ा पुलिस सर्तक मॉनिटरिंग कर रही है.

पढ़ें : झालावाड़: शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग कर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

जिले की शाहपुरा, करोई, आसींद, बनेड़ा, भीलवाड़ा सदर थाना सहित कई और थाना क्षेत्र के 10 युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील डालने को लेकर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. एसपी ने स्पष्ट किया कि जिले में भय का माहौल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आमजन में विश्वास के प्रति भीलवाड़ा पुलिस संकल्पित है. कोई भी युवा अवैध हथियार या नकली हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाकर डालेगा तो उसके खिलाफ आगामी दिनों भी सख्त कारवाई की जाएगी.

Last Updated : July 20, 2026 at 4:50 PM IST

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