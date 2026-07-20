ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 10 युवकों को किया गिरफ्तार

भीलवाड़ा: सोशल मीडिया पर नकली व अवैध हथियार लेकर रील बनाने वाले 10 युवकों को पुलिस ने सोमवार को एक्शन लेते हुए शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया पर रील वायरल कर आमजन में दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में कुछ युवा नकली व अवैध असली रिवॉल्वर बंदूक के साथ रील बनाकर डालते हैं, जिससे युवा चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में दहशत और दबदबा कायम हो. सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील डालने वाले युवाओं पर कार्रवाई को लेकर भीलवाड़ा पुलिस सर्तक मॉनिटरिंग कर रही है.