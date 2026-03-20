ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: थाना परिसर में कांस्टेबल की मौत, साइलेंट अटैक से डेथ की आशंका

पुलिस के अनुसार कांस्टेबल थाना परिसर के अपने कमरे में गया था. इस दौरान उसकी मौत हो गई.

Deceased Police Constable
मृतक पुलिस कांस्टेबल (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले की करेड़ा थाने में तैनात जयपुर जिले की जमवारामगढ़ के रहने वाले 50 वर्षीय कांस्टेबल कैलाश चंद्र पुत्र रामसुख मीणा की शुक्रवार को थाना परिसर में ही अपने कमरे में मौत हो गई. कांस्टेबल की मौत साइलेंट अटैक से होने की आशंका जताई गई है. कांस्टेबल की मौत से भीलवाड़ा पुलिस में शोक की लहर फैल गई. वहीं पुलिस ने मृतक कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया.

करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के 50 वर्षीय कैलाश चंद्र पुत्र परामसुख मीणा करेड़ा थाने में पुलिस की गाड़ी का चालक है. शुक्रवार सुबह थाना परिसर में ही बने कमरे से तैयार होकर थाने में पहुंचा और दिन में वापस अपने कमरे में गया. इसी दौरान साइलेंट अटैक आने से उसकी मौत हो गई. साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत मृतक कैलाश चंद्र को करेड़ा सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें: प्रमोशन के लिए दौड़ रहा हेड कांस्टेबल बेहोश, हुई मौत

इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी. मृतक कैलाश चंद्र के परिजन पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया. कैलाश चंद्र के 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं. पूरा परिवार अपने पैतृक गांव में ही रहता है. यहां सिर्फ कैलाश चंद ही रहकर पुलिस में नौकरी कर रहा था. कैलाश चंद्र की मौत के बाद भीलवाड़ा पुलिस में शोक की लहर फैल गई. वहीं मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान भीलवाड़ा पुलिस लाइन से एक पुलिस का जवान भी बॉडी के साथ भेजा गया.

TAGGED:

थाना परिसर में कांस्टेबल की मौत
CONSTABLE DIES IN POLICE STATION
JAIPUR NATIVE CONSTABLE DIED
CONSTABLE DIED IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.