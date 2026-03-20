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भीलवाड़ा: थाना परिसर में कांस्टेबल की मौत, साइलेंट अटैक से डेथ की आशंका

भीलवाड़ा: जिले की करेड़ा थाने में तैनात जयपुर जिले की जमवारामगढ़ के रहने वाले 50 वर्षीय कांस्टेबल कैलाश चंद्र पुत्र रामसुख मीणा की शुक्रवार को थाना परिसर में ही अपने कमरे में मौत हो गई. कांस्टेबल की मौत साइलेंट अटैक से होने की आशंका जताई गई है. कांस्टेबल की मौत से भीलवाड़ा पुलिस में शोक की लहर फैल गई. वहीं पुलिस ने मृतक कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया.

करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के 50 वर्षीय कैलाश चंद्र पुत्र परामसुख मीणा करेड़ा थाने में पुलिस की गाड़ी का चालक है. शुक्रवार सुबह थाना परिसर में ही बने कमरे से तैयार होकर थाने में पहुंचा और दिन में वापस अपने कमरे में गया. इसी दौरान साइलेंट अटैक आने से उसकी मौत हो गई. साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत मृतक कैलाश चंद्र को करेड़ा सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.