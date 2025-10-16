ETV Bharat / state

आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर भीलवाड़ा कलेक्टर को राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान

भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत संधू को आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अक्टूबर को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा.

Adi Karmayogi Abhiyan
भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत सिंह संधू (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को धरती आभा योजना के तहत संचालित 'आदि कर्मयोगी अभियान' में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा. यह सम्मान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 17 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा.

जिले के आसीन्द, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुर, मांडलगढ़ और बिजोलिया ब्लॉक में इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया गया. इन क्षेत्रों के 141 राजस्व गांवों में 'आदिवासी सेवा केंद्र' स्थापित किए गए और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं. इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जिले के अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत समावेशी विकास सुनिश्चित करना है. अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, आजीविका और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है.

कलेक्टर ने सामूहिक प्रयासों को दिया श्रेय: जिला कलेक्टर संधू ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सामूहिक सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक नागरिक का है, जिन्होंने मिलकर आदिवासी समुदाय के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया है. उन्होंने बताया कि यह सम्मान जिले के 141 गांवों के लिए तैयार किए गए 'विलेज विजन प्लान' (ग्राम दृष्टि योजना) पर आधारित है. इन योजनाओं के माध्यम से 17 विभिन्न विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया. सर्वोत्तम 'विलेज विजन प्लान' तैयार करने के लिए ही जिले को यह राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है.

