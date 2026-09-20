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भीलवाड़ा शहर अध्यक्ष कांग्रेस से बर्खास्त, गंगापुर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दलीय के रूप में भरा था पर्चा

भीलवाड़ा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाईं रेखा हिरण ( ETV Bharat Bhiwara )