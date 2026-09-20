भीलवाड़ा शहर अध्यक्ष कांग्रेस से बर्खास्त, गंगापुर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दलीय के रूप में भरा था पर्चा
गंगापुर के वार्ड 23 से नवनिर्वाचित पार्षद हैं रेखा हिरण. पार्टी ने तत्काल सभी पदों से किया कार्यमुक्त.
Published : September 20, 2026 at 4:40 PM IST
भीलवाड़ा: जिले की गंगापुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई. प्रदेश महिला कांग्रेस नेतृत्व ने अनुशासनहीनता और पार्टी निर्देशों की अवहेलना के गंभीर आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और गंगापुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 23 से नवनिर्वाचित पार्षद रेखा हिरण को पार्टी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया.
राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने निष्कासन आदेश जारी किया. सिंह के अनुसार, रेखा हिरण को कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद का पर्चा भरने और तय समय सीमा के भीतर नाम वापस नहीं लेने के कारण यह सख्त एवं अनुशासनात्मक कदम उठाना पड़ा.
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औरों के लिए चेतावनी: महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के आदेश के अनुसार, रेखा हिरण की बर्खास्तगी तुरंत लागू कर दी गई है. प्रदेश संगठन ने साफ किया कि निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने वाले किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा.
गंगापुर में कांग्रेस को बहुमत: गंगापुर नगर पालिका में कांग्रेस के पास कुल 25 वार्डों में से 14 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत है. कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रीति काकाणी को सर्वसम्मति से उम्मीदवार घोषित किया था. महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष रेखा हिरण ने संगठन की अनुमति के बिना निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा भर दिया. नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद जब उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो प्रदेश संगठन ने इसे खुली अनुशासनहीनता माना. इसके बाद कांग्रेस ने हिरण को संगठन की सभी जिम्मेदारियों और पदों से मुक्त कर दिया.
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