भीलवाड़ा: पुलिया से नीचे गिरी कार, 2 की मौत, 4 घायल, गोद में बैठा मासूम सुरक्षित

गुलाबपुरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 की पुलिया से कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई.

Accident-hit car
दुर्घटनाग्रस्त कार (Courtesy - Bhilwara Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 की पुलिया से रविवार को एक कार नीचे गिर गई. कार में सवार परिवार सांवलिया सेठ के दर्शन कर वापस लौट रहा था. इसी दौरान कार पुलिया से नीचे गिरी. हादसे में एक महिला सहित एक पुरुष की मौत हो गई. हालांकि परिजनों की गोद में बैठा एक मासूम पूरी तरी सुरक्षित है.

सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ब्यावर जिले के बिजयनगर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां स्थिति गंभीर होने पर उनको अजमेर जिले के जेएलएन हॉस्पिटल में रेफर किया गया. जहां उपचार के दौरान कार ड्राइवर सहित एक महिला की मौत हो गई.

शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि टोंक जिले के लांबा हरि सिंह कस्बे के रहने वाला एक परिवार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन कर रविवार दोपहर को वापस अपने गांव लांबा हरि सिंह लौट रहा था. इस दौरान गुलाबपुरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 की पुलिया से कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई. जिसके कारण कार ड्राइवर नोरत और एक महिला इंदिरा की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर घायल हो गए. जिनको पहले ब्यावर जिले के बिजयनगर कस्बे में स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया. स्थिति गंभीर होने पर घायलों को अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया. इस हादसे के दौरान परिजनों की गोद में बैठा एक मासूम बच्चा सुरक्षित बचा है. हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

