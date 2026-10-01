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मदन राठौड़ का डोटासरा पर हमला, बोले-क्रीमी लेयर में होते हुए भी परिजनों को दिलाया ओबीसी आरक्षण का लाभ

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा- पंचायत राज चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी.

Madan Rathore speaking to the media.
मीडिया से बातचीत करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 7:29 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:33 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा. मदन राठौड़ ने कहा- क्रीमीलेयर में होने के बावजूद उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर परिजनों को ओबीसी का लाभ दिलाया, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है. पंचायत राज चुनाव पर मदन राठौड़ ने कहा- पंचायत राज में भाजपा कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी. राठौड़ ने माना कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण में गलतियां हुईं लेकिन जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, हालांकि शहरों में मत प्रतिशत कुछ कम रहा.

जनता ने निकाय चुनाव में भाजपा को दिया आशीर्वाद: मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से 309 में से 212 निकायों और 10 में से 9 निगमों में भाजपा जीती, जबकि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुईं जिसे जनता ने सुधार कर बहुमत दिया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले.. (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: जनता बीजेपी के साथ, इसका प्रमाण निकाय चुनाव परिणाम-मदन राठौड़

जनता ने निकाय चुनाव में भाजपा को दिया आशीर्वाद: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रदेश के 309 निकायों में से 212 में भाजपा को जीत मिली, जबकि कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और 10 में से 9 निगमों में भाजपा का बोर्ड बना. उन्होंने माना कि भाजपा के पास योग्य कार्यकर्ता अधिक होने से टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुईं जिसे जनता ने सुधार कर बहुमत दे दिया.

भरतपुर से कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह द्वारा डोटासरा के रिश्तेदार के आरएएस चयन का मुद्दा उठाने पर राठौड़ ने कहा- आरएएस परीक्षा में एमएलए बनने के बाद व्यक्ति क्रीमीलेयर में माना जाता है. ओबीसी आरक्षण नहीं ले सकता, उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी ओबीसी से हैं. एमएलए व एमपी रहे हैं लेकिन उनके बच्चों ने भी जनरल से परीक्षा दी है.

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जनता की नजरों में उनकी इमेज नहीं रही: मदन राठौड़ ने कहा- डोटासरा पर अपने परिजनों को ओबीसी का लाभ दिलाने का आरोप है. यह मामला जांच प्रक्रियाधीन है, सच सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता की नजरों में उनकी इमेज नहीं रही है. विधायक होने के कारण क्रीमीलेयर में आने के बावजूद व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर जनता को नहीं बल्कि परिजनों को लाभ दिलाना ठीक नहीं है.

चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी: प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा- पंचायत राज चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत राज में एडजस्ट होंगे, उनके बाद नियुक्तियां की जाएंगी. इस दौरान पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

पढ़ें: पाली में '29 बनाम 3' ने बदला सियासी नैरेटिव, मदन राठौड़ बोले- डोटासरा बताएं, कौन किसके आगे कितना टिका ?

Last Updated : October 1, 2026 at 8:33 PM IST

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