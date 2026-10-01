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मदन राठौड़ का डोटासरा पर हमला, बोले-क्रीमी लेयर में होते हुए भी परिजनों को दिलाया ओबीसी आरक्षण का लाभ

मीडिया से बातचीत करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा. मदन राठौड़ ने कहा- क्रीमीलेयर में होने के बावजूद उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर परिजनों को ओबीसी का लाभ दिलाया, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है. पंचायत राज चुनाव पर मदन राठौड़ ने कहा- पंचायत राज में भाजपा कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी. राठौड़ ने माना कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण में गलतियां हुईं लेकिन जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, हालांकि शहरों में मत प्रतिशत कुछ कम रहा.