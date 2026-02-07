ETV Bharat / state

सहाड़ा विधायक पितलिया का ग्रामीणों ने किया घेराव, साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुआ जमकर हंगामा

प्रशासक को हटाने पर भड़के ग्रामीण, भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया के साथ धक्का-मुक्की.

विधायक लादूलाल पितलिया
विधायक लादूलाल पितलिया (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 1:50 PM IST

​भीलवाड़ा : जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया को शुक्रवार को भारी जन-विरोध का सामना करना पड़ा. खेमाणा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि विधायक को वहां से निकलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई है. रायपुर थाना अधिकारी शंभू दयाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी में शीशा तोड़ने सहित मारपीट के मामले में मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी गई है. जल्द ही मौका पर्चा बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

साइकिल वितरण कार्यक्रम बना हंगामे का अखाड़ा : घटना शुक्रवार की है, जब विधायक लादूलाल पितलिया सहाड़ा विधानसभा के खेमाणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित एक विद्यालय में छात्राओं को साइकिल वितरण करने के कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान ही ग्रामीण स्कूल के मुख्य गेट पर एकत्र हो गए और अवरोध पैदा कर दिया. जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और विधायक प्रस्थान करने लगे, ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति तनावपूर्ण होते देख विधायक के पीएसओ ने रास्ता क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ. विधायक का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ न केवल गाली-गलौज की गई, बल्कि धक्का-मुक्की भी हुई.

​भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ : ​हंगामा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा. ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. इस हिंसक झड़प में विधायक प्रतिनिधि रतन लाल सुथार सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल रायपुर के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

​इस भारी विरोध के पीछे का मुख्य कारण खेमाणा ग्राम पंचायत के प्रशासक को पदमुक्त किया जाना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने दो दिन पूर्व ही वहां के प्रशासक को उनके पद से हटा दिया था. ग्रामीणों का मानना है कि इस कार्रवाई के पीछे स्थानीय विधायक का हाथ है. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने विधायक के गांव आगमन पर अपना विरोध दर्ज कराया.

​विधायक की सफाई: घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक लादूलाल पितलिया ने कहा कि ग्राम पंचायत के प्रशासक को राज्य सरकार ने हटाया है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया, "मैंने न तो उनके खिलाफ कोई शिकायत की थी और न ही उन्हें हटाने की सिफारिश। इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा किया गया यह व्यवहार और हिंसा पूरी तरह अनुचित है.

​पुलिसिया कार्रवाई और वर्तमान स्थिति : घटना के बाद विधायक प्रतिनिधि रतन लाल सुथार की ओर से रायपुर थाने में लिखित रिपोर्ट दी गई है. पुलिस ने नामजद और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस प्रशासन अब गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों की पहचान करने में जुटा है.

