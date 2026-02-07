ETV Bharat / state

सहाड़ा विधायक पितलिया का ग्रामीणों ने किया घेराव, साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुआ जमकर हंगामा

​भीलवाड़ा : जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया को शुक्रवार को भारी जन-विरोध का सामना करना पड़ा. खेमाणा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि विधायक को वहां से निकलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई है. रायपुर थाना अधिकारी शंभू दयाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी में शीशा तोड़ने सहित मारपीट के मामले में मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी गई है. जल्द ही मौका पर्चा बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

साइकिल वितरण कार्यक्रम बना हंगामे का अखाड़ा : घटना शुक्रवार की है, जब विधायक लादूलाल पितलिया सहाड़ा विधानसभा के खेमाणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित एक विद्यालय में छात्राओं को साइकिल वितरण करने के कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान ही ग्रामीण स्कूल के मुख्य गेट पर एकत्र हो गए और अवरोध पैदा कर दिया. जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और विधायक प्रस्थान करने लगे, ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति तनावपूर्ण होते देख विधायक के पीएसओ ने रास्ता क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ. विधायक का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ न केवल गाली-गलौज की गई, बल्कि धक्का-मुक्की भी हुई.

​भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ : ​हंगामा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा. ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. इस हिंसक झड़प में विधायक प्रतिनिधि रतन लाल सुथार सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल रायपुर के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.