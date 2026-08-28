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टिकट वितरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने लगाए आरोप, दी कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी

महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बड़े नेताओं की पत्नी, बहन और भाभियों को टिकट दिया जा रहा है.

BJP Mahila Morcha staged protest
भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 8:04 PM IST

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भीलवाड़ा: नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से पहले जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार शाम महिला मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए. टिकट वितरण में गड़बडी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा क महिला मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तय होने वाली लिस्ट से दरकिनार कर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की पत्नियों, उनकी बहन और भाभियों को टिकट दिया जा रहा है, जो गलत है.

जिला मुख्यालय सहित 10 पालिकाओं में अभी तक दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है. रक्षाबंधन के दिन शाम को भाजपा महिला मोर्चे से जुड़ी पदाधिकारियों ने जिला भाजपा कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें संदेह है कि जो पैनल बना है, उनमें कार्यकर्ताओं की पत्नियों की जगह बड़े राजनेता की बहनों, उनकी भाभियों को टिकट दिया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संगठन ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी, तो भाजपा के झंडे के साथ शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में आत्मदाह करेंगी. इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, पूर्व सभापति मंजू चेचाणी व पूर्व पार्षद रेखा पुरी मौजूद रहीं.

पढ़ें: टिकटों को लेकर माथापच्ची : टकराव से बढ़ी भाजपा की चिंता, बीकानेर से फिर शुरू होगी बैठक

महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित जिले के चुनाव प्रभारी व पदाधिकारी के साथ पैनल को अंतिम रूप दिया गया है. टिकट देना पार्टी का काम है. अभी तक टिकट की घोषणा की नहीं हुई है. सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाना गलत बात है. जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक दबाव नहीं बनाना चाहिए. पूरी बीजेपी एकजुट है.

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