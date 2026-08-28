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टिकट वितरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने लगाए आरोप, दी कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी

भीलवाड़ा: नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से पहले जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार शाम महिला मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए. टिकट वितरण में गड़बडी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा क महिला मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तय होने वाली लिस्ट से दरकिनार कर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की पत्नियों, उनकी बहन और भाभियों को टिकट दिया जा रहा है, जो गलत है.

जिला मुख्यालय सहित 10 पालिकाओं में अभी तक दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है. रक्षाबंधन के दिन शाम को भाजपा महिला मोर्चे से जुड़ी पदाधिकारियों ने जिला भाजपा कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें संदेह है कि जो पैनल बना है, उनमें कार्यकर्ताओं की पत्नियों की जगह बड़े राजनेता की बहनों, उनकी भाभियों को टिकट दिया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संगठन ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी, तो भाजपा के झंडे के साथ शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में आत्मदाह करेंगी. इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, पूर्व सभापति मंजू चेचाणी व पूर्व पार्षद रेखा पुरी मौजूद रहीं.