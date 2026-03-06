ETV Bharat / state

Bhilwara Crime : ASI की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने में तैनात एएसआई महावीर सिंह शुक्रवार सुबह रात्रि ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घर पहुंचे थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक एएसआई के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं, पुलिस ने हर बिंदु पर बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

मृतक महावीर सिंह के पिता भी पुलिस में एएसआई के पद से रिटायर्ड हुए थे. वहीं, उनके दो बेटे हैं जो एक उदयपुर में कॉलेज की पढ़ाई और दूसरा बड़ा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने में पदस्थापित एएसआई महावीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली. घटना की सूचना मिलने ही एफएसएल और एमओबी टीम भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद मैं भी सीनियर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा.