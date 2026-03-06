ETV Bharat / state

Bhilwara Crime : ASI की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

कोतवाली थाने के एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. रात्रि ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घर पहुंचे थे. जानिए पूरा मामला...

ASI Death Case
ASI की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने में तैनात एएसआई महावीर सिंह शुक्रवार सुबह रात्रि ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घर पहुंचे थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक एएसआई के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं, पुलिस ने हर बिंदु पर बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

मृतक महावीर सिंह के पिता भी पुलिस में एएसआई के पद से रिटायर्ड हुए थे. वहीं, उनके दो बेटे हैं जो एक उदयपुर में कॉलेज की पढ़ाई और दूसरा बड़ा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने में पदस्थापित एएसआई महावीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली. घटना की सूचना मिलने ही एफएसएल और एमओबी टीम भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद मैं भी सीनियर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा.

भीलवाड़ा एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें : सरकारी शिक्षक ने दी जान: अस्पताल में धरने पर बैठे परिजन, सात शिक्षकों पर केस दर्ज

इस मामले में गहनता से अनुसंधान करेंगे कि आखिर घटनाक्रम क्या था. वहीं, एएसआई के जान देने के सवाल पर एसपी ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम इस मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं. एएसआई महावीर सिंह के दो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं. पिता भी रिटायर्ड एएसआई हैं. इस घटना के बाद दुख की घड़ी में पूरा भीलवाड़ा पुलिस परिवार महावीर सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं. कोई भी आवश्यकता होगी तो हम उनके परिवार के साथ रहेंगे.

