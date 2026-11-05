भीलवाड़ा में ACB का बड़ा ट्रैप: 50 हजार की रिश्वत लेते संविदाकर्मी JEN का दलाल गिरफ्तार
डीवाईएसपी पारसमल ने कहा-ACB इस मामले में आरोपी संविदा कर्मी JEN अनिल भट्ट की भूमिका की भी जांच कर रही है.
Published : November 5, 2026 at 7:21 PM IST
भीलवाड़ा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने गुरुवार शाम को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने एक पेट्रोल पंप पर समग्र शिक्षा विभाग के संविदा कर्मी JEN के दलाल को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दलाल ने यह रिश्वत राशि समग्र शिक्षा विभाग में बिल के भुगतान के एवज में ली थी. रिश्वत मांगने वाले समग्र शिक्षा विभाग के संविदा कर्मी JEN अनिल भट्ट की भूमिका की जांच की जा रही है. साथ ही उसकी तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है.
बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत: भीलवाड़ा ACB प्रथम शाखा के डीवाईएसपी पारसमल ने कहा-परिवादी ठेकेदार ने भीलवाड़ा जिले के रायपुर पंचायत ब्लॉक में सिविल कार्य करवाए थे. जिनके प्रथम रनिंग बिल 8 लाख 82 हजार 647 रुपए पास करने के एवज में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग में पदस्थापित संविदा कर्मी JEN अनिल भट्ट ने दलाल श्रेणीक चौधरी के माध्यम से 50 हजार रुपए की रिश्वत और टेस्टिंग के लिए 10 हजार रुपए अलग से मांगे थे.
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कार में 50 हजार की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार: डीवाईएसपी पारसमल ने कहा- भीलवाड़ा ACB टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान संविदा कर्मी ने 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि दलाल श्रेणीक चौधरी को देने के लिए कहा. इस पर ACB ने ट्रैप की योजना बनाई. गुरुवार शाम भीलवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर दलाल को अपनी कार में बैठकर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जिससे पूछताछ की जा रही है. बरामद रिश्वत राशि में 10 हजार रुपए भारतीय चलन मुद्रा और 40 हजार रुपए डमी करेंसी शामिल थी. वहीं ACB इस मामले में आरोपी संविदा कर्मी JEN अनिल भट्ट की भूमिका की भी जांच कर रही है. ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है.
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