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ACB Action : भीलवाड़ा में कॉलेज का संस्थापन अधिकारी 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा एसीबी की द्वितीय इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के संस्थापक अधिकारी आरोपी शिव नुवाल को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने यह रिश्वत परिवादी से महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर व सफाई कर्मचारी की निविदा निरस्त नहीं करने के एवज में मांगी थी.

भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीवाईएसपी नरपत सिंह चारण ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय को परिवादी ने एक शिकायत पेश की, जिसमें परिवादी ने अपनी फर्म द्वारा भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविधालय में आपूर्ति किए गए सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर व सफाई कर्मचारी की निविदा महाविधालय द्वारा स्वीकृत की गई. उक्त फर्म के द्वारा उक्त मानव संसाधन महाविधालय में उपलब्ध करवाए गए. आरोपी शिव नुवाल, संस्थापन अधिकारी द्वारा रविवार को महाविद्यालय पहुंचने पर चौकीदार अपने कार्यस्थल महाविद्यालय पर उपस्थित नहीं होने पर प्राचार्य द्वारा संबंधित फर्म का ठेका निरस्त करने के लिए पत्र जारी किया गया था.