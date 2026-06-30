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ACB Action : 6 हजार की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल चढ़ा एसीबी के हत्थे

भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने 6000 की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल को किया गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

ACB Action
पुलिस कांस्टेबल चढ़ा एसीबी के हत्थे (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 7:54 PM IST

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भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम की टीम ने मंगलवार को कारवाई करते हुए सिटी कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल को 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी कांस्टेबल पर एक पुराने प्रकरण में जल्द कारवाई करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. एसीबी की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाल रही है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के डीवाईएसपी पारसमल ने कहा कि 29 जून को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एक प्रकरण का अनुसंधान अब तक लंबित है. वहीं, इस मामले की फाइल से जुड़ी लिखापढ़ी कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद कर रहा था और वह परिवादी को बार-बार थाने बुलाकर परेशान कर रहा था. कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद ने फाइल का जल्द निस्तारण कराने के बदले परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें वह पहले 5 हजार रुपये ले चुका था और शेष 15 हजार रुपये की मांग कर रहा था.

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शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मांग का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और मंगलवार दोपहर परिवादी को 6 हजार रुपये देकर सिटी कोतवाली के पीछे स्थित राजा जूस सेंटर भेजा गया. वहां कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद ने रिश्वत की राशि लेकर अपनी मोटरसाइकिल के बैग में रखवा ली. जैसे ही वह वहां से रवाना हुआ, एसीबी टीम ने उसे रोक लिया और तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के बैग से 6 हजार रुपये बरामद कर लिए.

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डिवाईएसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में अभी तक कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद की भूमिका सामने आई है. हालांकि, आरोपी ने पूछताछ में किसी अधिकारी से बात होने और रिश्वत की राशि कम करवाने की बात कही है. इसमें एसीबी की टीम अब पूरे प्रकरण के रिकॉर्ड, फाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगा रही है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है या नहीं.

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