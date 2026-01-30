भीलवाड़ा: घने कोहरे की वजह से हाईवे पर भिड़े 6 वाहन, 3 की मौत, 5 घायल
कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन एक-दूसरे से भिड़ गए. बीच में फंसी एक कार पूरी तरह पिचक गई.
Published : January 30, 2026 at 5:14 PM IST
भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर घने कोहरे के कारण शुक्रवार सुबह 8 बजे आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और इसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया.
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि पुलिया पर सुबह घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए. जिसके कारण 3 व्यक्तियों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए. मृतकों व घायलों को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत नियमानुसार सहायता की तैयारी की जा रही है. पांचों घायलों का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार जारी है. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा की कोहरे के कारण ही हादसा हुआ है. हमने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दो मृतकों की पहचान होने पर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं एक 40 वर्षीय अज्ञात मृतक की पहचान की जा रही है.
पढ़ें: घने कोहरे में हाइवे पर टकराए पांच वाहन, बने जाम के हालात
शहर के समीप कोठारी नदी पुलिया पर शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे घना कोहरा होने के कारण एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. हादसा इतना भीषण था कि एक कार इनके बीच फंसकर पिचक गई. मौके पर मौजूद लोगों और मांडल थाना पुलिस ने वाहनों में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. हादसे में अजमेर के भिनाय निवासी 45 वर्षीय पोलूराम पुत्र करणसिंह रावत, मुम्बई के कल्याण थाना क्षेत्र के 33 वर्षीय सुनील पुत्र खेमराज और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई. वहीं घायलों में बरेली निवासी 32 वर्षीय तकसीर, 35 वर्षीय जहीर, खतिफ, चित्तौड़गढ़ निवासी 38 वर्षीय नीलम गुर्जर और 70 वर्षीय गंगादेवी के रूप में पहचान हुई है.