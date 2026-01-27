ETV Bharat / state

अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक्शन, DST टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर की कार्रवाई

बनास नदी में अवैध बजरी खनन ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा : पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने मंगलवार अल सुबह भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखण्ड क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध बजरी खनन एवं अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 13 ट्रैक्टर, 5 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त किए हैं. पुलिस की यह कार्रवाई खनन माफिया पर बड़ा प्रहार है. कार्रवाई के दौरान डीएसटी टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर नदी पार की, जबकि दूसरी ओर स्कॉर्पियो वाहन में टीम के अन्य सदस्य पहले से मौजूद रहे. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह संगठित अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बजरी माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही जिन बजरी माफिया ने अवैध बजरी दोहन कर अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति की कुर्की की भी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाली नदियों से अवैध बजरी खनन के साथ अन्य खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. पढ़ें. सरकारी दावों की निकल रही हवा: अलवर में खुलेआम बजरी व मिट्टी का अवैध खनन