ETV Bharat / state

अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक्शन, DST टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर की कार्रवाई

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिली थी.

बनास नदी में अवैध बजरी खनन
बनास नदी में अवैध बजरी खनन (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 10:20 AM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा : पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने मंगलवार अल सुबह भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखण्ड क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध बजरी खनन एवं अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 13 ट्रैक्टर, 5 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त किए हैं. पुलिस की यह कार्रवाई खनन माफिया पर बड़ा प्रहार है. कार्रवाई के दौरान डीएसटी टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर नदी पार की, जबकि दूसरी ओर स्कॉर्पियो वाहन में टीम के अन्य सदस्य पहले से मौजूद रहे.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह संगठित अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बजरी माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही जिन बजरी माफिया ने अवैध बजरी दोहन कर अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति की कुर्की की भी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाली नदियों से अवैध बजरी खनन के साथ अन्य खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है.

पढ़ें. सरकारी दावों की निकल रही हवा: अलवर में खुलेआम बजरी व मिट्टी का अवैध खनन

उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिली थी. इस पर पुलिस व डीएसटी टीम ने डंपर में छिपकर नदी में पहुंची. इस दौरान नदी के आसपास अन्य पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी. नदी में छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 जेसीबी मशीनें, 3 डंपर और 13 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिसमें जहाजपुर थाना क्षेत्र में 3 जेसीबी, 3 डंपर एवं 10 ट्रैक्टर जब्त कर थाने में खड़े करवाए गए. वहीं, पंडेर थाना क्षेत्र में 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध खनन भीलवाड़ा जिले में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंगलवार को जहाजपुर क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, उसको संगठित अपराध मानते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. इन बजरी माफिया ने जो अवैध बजरी खनन से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनकी कुर्की की भी आगामी दिनों में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.

Last Updated : January 27, 2026 at 10:26 AM IST

TAGGED:

ILLEGAL GRAVEL MINING
GRAVEL MINING IN BANAS RIVER
ACTION AGAINST GRAVEL MINING
बनास नदी में अवैध बजरी खनन
BHILWAR POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.