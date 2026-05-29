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भिलाई में पानी-बिजली का संकट, कांग्रेस पार्षदों ने दिया धरना, कहा- शहर सरकार हमारी लेकिन अधिकारी शासन के अधीन

भिलाई में पानी-बिजली का संकट, कांग्रेस पार्षदों ने दिया धरना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जनता हमें उम्मीद से पार्षद बनाती, हम भी चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी कर सकें. शहर सरकार हमारी है लेकिन नगर निगम के अधिकारी शासन के अधीन हैं, उनकी लापरवाही से कोई काम नहीं हो रहा है, आयुक्त को हटाने की भी हम मांग रख चुके हैं - लालचंद वर्मा, पार्षद

दुर्ग: जिले में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच भिलाई शहर में पानी और बिजली का संकट गहरा गया है. आम जनता को हो रही भारी परेशानी को लेकर भिलाई नगर निगम के सामने खुद सत्तापक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए. कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित

प्रदर्शनकारी पार्षदों ने निगम प्रशासन पर जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन होने का गंभीर आरोप लगाया है. धरने की कमान संभाल रहे विद्युत यांत्रिकी विभाग के एमआईसी सदस्य और पार्षद लालचंद वर्मा ने कहा कि शहर के कई इलाकों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. दूर-दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं. भीषण गर्मी के कारण बोर सूख चुके हैं और जलस्तर काफी नीचे चला गया है.

कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाइट की भी समस्या

उन्होंने आरोप लगाया कि निगम द्वारा की जा रही टैंकर सप्लाई महज एक खानापूर्ति बनकर रह गई है. महीनों से पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है. बोरा लाइन, परदेसी चौक और स्पर्श अस्पताल क्षेत्र में लंबे समय से वाटर इंटरकनेक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण काम अटका हुआ है, जिससे कई मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है. शहर में अंधेरा है रात में बार-बार लाइट बंद होने बच्चे सो नहीं पाते.

भिलाई नगर निगम के सामने खुद सत्तापक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने मोर्चा खोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयुक्त राजीव पांडे को घेरा

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि राजीव पांडे जो आयुक्त के रूप में बैठें हैं उन्हें हम आयुक्त नहीं मानते, हटाने की मांग कर रहे हैं लेकिन शासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई है. उन्हें हटाने के लिए हम हाईकोर्ट तक जा चुके हैं. ​प्रदर्शन के दौरान निगम अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया. इस आंदोलन में पानी-बिजली संकट के अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बदहाली, पट्टा नवीनीकरण, पीएम आवास योजना, राशन कार्ड और आबादी भूमि के लंबित मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया.