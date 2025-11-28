ETV Bharat / state

भिलाई में दिनदहाड़े टीचर की किडनैपिंग, 5 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस के तत्काल एक्शन से सकुशल मिली महिला

क्या है पूरा मामला: फोटो देखकर थाना छावनी इलाके में उसके पति ने शिकायत की. जानकारी के मुताबिक महिला टीचर मूक-बधिर बच्चों को भिलाई सेक्टर-8 में पढ़ाती है. शुक्रवार सुबह हमेशा की तरह महिला कैंप-1 से स्कूल के लिए निकली. पति के मुताबिक ऑटो में बैठकर स्कूल जा रही थी.

दुर्ग: जिले में दिनदहाड़े किडनैपिंग का मामला सामने आया है. स्कूल जाते वक्त एक महिला टीचर को अगवा कर लिया गया. किडनैपर ने महिला के पति के फोन पर फोटो भी भेजी. साथ ही टीचर के पति से 5 लाख की फिरौती मांगी है.

स्कूल प्रबंधन ने दी जानकारी: पति मुकेश साहू के मुताबिक, उसके पास स्कूल से फोन आया और स्कूल प्रबंधन ने पूछा कि टीचर आज स्कूल क्यों नहीं आई. पति को यह सुनकर हैरान हुआ और वह तुरंत उसे ढूंढने लगा. इसी बीच महिला के मोबाइल फोन से पति के पास फोन आया.

5 लाख की फिरौती: फोन करने वाले ने बताया कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है. किडनैपर ने महिला के मोबाइल से ही फोटो खींचकर पति को भेजी. पति से कहा कि पेड़ के नीचे बांधकर रखा गया है. 5 लाख दोगे तभी तुम्हारी पत्नी को छोड़ेंगे.

जांच के बाद महिला बरामद: पति की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और उसकी तलाश में लग गई. CSP अभिषेक झा ने बताया कि तलाशी के बाद महिला सकुशल बरामद कर ली गई है. इसके अलावा एक आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.